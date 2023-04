Florian Köster meldet sich mit Diagnose: Das war die Ursache für sein dickes Auge

Das Auge des 34-Jährigen war vor wenigen Tagen noch sichtlich angeschwollen. © Bildmontage: Instagram/floriankoester44

Erst vor Kurzem hatte sich Flo bei seinen rund 136.000 Fans gemeldet und in seiner Story berichtet, dass sein linkes Auge plötzlich erhebliche Probleme mache, nun scheint der Spuk auch schon wieder vorüber zu sein!

Wie der Verlobte von Sylvana Wollny (31) seiner Community vor wenigen Tagen erklärt hatte, hatte das Unglück seinen Lauf genommen, als Flo gerade eine Spritz-Tour mit einem E-Scooter unternommen hatte.

Während der Fahrt sei ihm plötzlich "etwas ins Auge geflogen", anschließend hätten die Beschwerden angefangen, wie Florian offenbart hatte.

So schwoll das Auge des 34-Jährigen nicht nur deutlich an, sondern färbte sich zudem rot, wie er seinen Instagram-Fans anhand von mehreren Aufnahmen gezeigt hatte.

Nachdem der Familienvater bereits Hilfe bei seinen Fans, in der Notaufnahme und in der Apotheke gesucht hatte, wo man ihm letztlich Augentropfen mit nach Hause gegeben hatte, ging es am Dienstag dann zu einer Fachärztin für Augenheilkunde.