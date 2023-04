Florian Köster sucht gesundheitlichen Rat bei Fans: Dann meldet er sich aus der Notaufnahme

Hückelhoven - Bei Florian Köster (34) ist zurzeit der Wurm drin - zumindest aus gesundheitlicher Sicht, denn der Verlobte von Sylvana Wollny (31) musste am Sonntag die Notaufnahme aufsuchen. Bei Instagram erklärte er, was ihm fehlt.

Flo schilderte seinen Followern, dass ihm bei einer E-Scooter-Tour am vergangenen Wochenende "etwas" ins Auge geflogen war, woraufhin die Beschwerden allmählich angefangen hatten.

Wie der 34-Jährige seinen rund 136.000 Instagram-Fans am Sonntag in seiner Story berichtet hatte, macht sein linkes Auge zurzeit nämlich akute Probleme!

Während Sylvana und Nesthäkchen Anastasia noch ein Weilchen die türkische Sonne genießen, halten Celina (die seit heute wieder die Schulbank drücken muss) und ihr Papa daheim die Stellung. Flo muss sich dabei jedoch nicht nur im Alleingang um sein Töchterchen kümmern und den Haushalt schmeißen, sondern hat seit Kurzem eine weitere "Baustelle" am Hals, auf die er wohl gut und gerne verzichtet hätte.

Nachdem er zu Beginn der Ferien samt seiner Verlobten und den gemeinsamen Töchtern Celina (9) und Anastasia (3) in die Türkei gereist war, um Ostern auf dem Zweitwohnsitz der Großfamilie zu feiern, ist der gebürtige Gummersbacher inzwischen wieder zurück im heimischen Hückelhoven.

Florian Köster zieht einen Augenarzt zurate. © Bildmontage: Instagram/floriankoester44

Kurze Zeit später wurde das linke Auge des TV-Darstellers nicht nur rot, sondern schwoll zudem sichtlich an, wie Flo seinen Instagram-Fans anhand von mehreren Aufnahmen gezeigt hatte.

Am Sonntagmorgen sei er dann sogar mit einem "zugeklebten" Auge aufgewacht, wie er offenbarte.

Nachdem der Zweifach-Papa zunächst noch seine Instagram-Fans um Rat gefragt hatte ("Wisst ihr, was das sein könnte?"), suchte er am Sonntag nicht nur eine Notfall-Apotheke, sondern auch die Notaufnahme eines Krankenhauses auf.

"Da gibt es einen Notdienst und da kriegt man auch Rezepte", berichtete er in seiner Story.

Am heutigen Montag will Florian zudem einen Fachmann aufsuchen und sich von einem Augenarzt untersuchen lassen. Was der Experte zu den Beschwerden des zweifachen Vaters zu sagen hatte, wird Flo seinen Fans dann sicher zu späterer Stunde berichten.