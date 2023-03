Florian Köster sucht erneut Chirurgen auf: Mit dieser Diagnose hat er nicht gerechnet!

Hückelhoven - Nachdem Florian Köster (34) erst kürzlich am Knie operiert wurde, suchte der Verlobte von Sylvana Wollny (31) nun erneut den Chirurgen seines Vertrauens auf. Warum und welche kuriose Diagnose dabei herauskam, berichtete er bei Instagram.

Bei Instagram hatte Florian Köster (34) seinen Fans die betroffene Stelle an seinem Finger gezeigt. © Bildmontage: Instagram/floriankoester44

Das Jahr 2023 war für Flo nicht gerade rosig gestartet - zumindest in gesundheitlicher Hinsicht.

Wie Sylvana und ihr Liebster ihren zusammengerechnet rund 500.000 Instagram-Fans bereits im Januar offenbart hatten, musste der zweifache Vater sich nämlich wegen Knie-Problemen unters Messer legen, lief danach einige Zeit auf Krücken umher und nahm anschließend auch an einer Reha-Therapie teil.

Inzwischen liegt der Eingriff schon einige Wochen zurück, in denen Flo sich prima von der Operation erholt hat, wie er seinen Followern bereits berichtet hatte. Doch am Donnerstag suchte er dann plötzlich erneut den Rat eines Mediziners!

Aus dem Auto heraus hatte der Zweifach-Papa sich mit besorgtem Blick in seiner Story gemeldet und seiner Community ein kurzes Update gegeben, das bei einigen Fans wohl für einen kurzen Schreck-Moment gesorgt haben dürfte.

So berichtete Florian von einem merkwürdigen "Hubbel", der sich schon vor einigen Wochen an seinem Mittelfinger gebildet habe. "Ich bin jetzt wieder beim Chirurgen, wo ich vor zwei Monaten operiert wurde", erklärte er seinen Fans, ehe er sein Auto verließ und sich in die Hände des Fachmanns begab.

Die Diagnose folgte prompt - und fiel völlig anders aus, als er es erwartet hätte!