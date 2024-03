Wollny-Beben: Lavinia (24) lässt Hochzeit platzen und zieht wieder zu ihrer Mutter!

Zwischen Lavinia Wollny und ihrem Verlobten Tim Katzenbauer (25) hat es heftig gekracht. Die 24-Jährige hat die Hochzeit abgeblasen. © Bildmontage: Instagram/lavinia.wollny (Screenshots)

Mit dem Gebäudereiniger aus Düren ist die 24-Jährige nun schon seit November 2020 zusammen. Verlobt sind die beiden ebenfalls schon eine ganze Weile. Genau drei Jahre später soll die standesamtliche Hochzeit der beiden stattfinden.

Das geplante Jawort sowie die Vierfach-Taufe der Clan-Sprösslinge Hope Angel Silvia (7 Monate), Aurelio Servet (1), Haylie Emilia (2) und Linus Tim (10 Monate) bilden den Kern der aktuellen Folgen von "Die Wollnys".

Im Staffelfinale am Mittwoch kommt es zum großen Knall. Als Wollny-Matriarchin Silvia (59) für die beiden Großereignisse in ihre deutsche Heimat zurückkehrt, ist Lavinia wieder im Familien-Domizil in Ratheim eingezogen - ohne ihren Verlobten.

Die Situation zwischen ihr und Tim ist endgültig eskaliert. Gegenüber ihrer Mutter stellt sie klar: "Jetzt gerade, zu diesem Zeitpunkt, kann der (Tim) mich mal kreuzweise. Ich möchte meine Zeit haben, um über alles nachzudenken. Die Hochzeit blase ich ab." Rumms!

Nach der Geburt des zweiten Kindes blieb die Zweisamkeit der jungen Eltern offenbar auf der Strecke. "Du hast nicht nur die Kinder, für die du da sein musst, du hast auch noch eine Partnerin und eine Beziehung, die du pflegen musst", klagt Lavinia.