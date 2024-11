Nach Rückkehr in die Türkei: Was Silvia Wollny vor Ort erfährt, kann sie nicht fassen!

Türkei - Silvia Wollny (59) ist gemeinsam mit Enkelin "Püppi" (5) und Tochter Loredana (20) zurück in die Türkei gereist, um dort das Erntedankfest zu feiern. Was sie vor Ort erfährt, macht sie allerdings fassungslos!

Silvia Wollny (59) und Servet (24) schauen auf dem Obst- und Gemüseacker der Großfamilie nach dem Rechten. © RTLZWEI

In einer früheren Folge von "Die Wollnys" machte die Elffach-Mama beim Blick auf die Preisschilder auf dem Markt eine erschreckende Entdeckung. "In den letzten Monaten sind die Preise extrem gestiegen", merkt sie besorgt an. Auch in 3000 Kilometern Entfernung ist die Inflation spürbar.

Offenbar sitzt der Euro bei der Großfamilie nicht mehr ganz so locker. Silvia erklärte damals: "Ich habe hier 22 Mäuler zu stopfen. Wenn man überlegt, das ist einiges. Ich muss auch gucken, dass ich spare." Die Lösung: Selbstversorgung.

Während ihrer Abwesenheit müsste der Acker mit Obst und Gemüse mittlerweile eine reiche Ernte eingebracht haben. Kaum in ihrem zweiten Zuhause angekommen fragt sie in der jüngsten TV-Episode deshalb auch gleich: "Was macht das Feld?"

Im Endeffekt möchte die Elffach-Mama herausfinden, ob sich ein eigener Gemüseacker überhaupt lohnt. Doch dann der Schock: Die bestellte Fläche ist nahezu leer. "Ich habe ein sehr großes Problem, wegen des Erntedankfests", gesteht Servet (24), der sich eigentlich um den Anbau kümmern sollte.

Reumütig gibt der Verlobte von Loredana zu, die Ernte selbst gegessen und auch seine Mutter damit beschenkt zu haben. "Ich glaube, ich hab' alles verkackt", so der junge Türke. Zu seiner Verteidigung bringt er aber vor, dass vieles geerntet werden musste, weil es reif war.