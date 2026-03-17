Nächste Attacke im Wollny-Zwist: Servet Özbek mit neuen Vorwürfen gegen Schwiegermutter Silvia

Türkei/Hückelhoven - Der Zwist in der bekannten TV-Großfamilie " Die Wollnys " nimmt einfach kein Ende. Jetzt hat Schwiegersohn Servet Özbek nachgelegt und weiter gegen Silvia (61) ausgeteilt.

Servet Özbek hat erneut gegen seine Schwiegermutter ausgeteilt. © Instagram/servetozbekkk (Screenshot)

"Hallo Leute, ich hoffe, euch geht es gut. Und ja, mir wurde unterstellt, dass ich lüge, dass das gar nicht wahr ist. Nein Leute", erklärt der Ehemann von Nesthäkchen Loredana Wollny (22) in seiner Instagram-Story.

Wichtig sei ihm, dass er auf keinen Fall gegen irgendwen hetzen, sondern dass er nur über die Wahrheit aufklären wolle, sodass sich am Ende des Tages jeder selbst eine Meinung bilden könne.

Zuvor hatte er dem Familienoberhaupt nicht nur Lügen vorgeworfen, sondern auch, dass Silvia Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei veruntreut habe.

"Ihr habt zwei bis drei Kartons gespendet, was man in den Videos sieht. Aber was ist mit dem Rest passiert?", fragte er in Richtung der 61-Jährigen und veröffentlichte dazu noch Bilder vom Speicher.

Zunächst waren Gerüchte aufgekommen, dass der Account von Servet gehackt worden sei. Der Grund: Die schriftlichen Statements, in denen er seine Schwiegermutter scharf angegriffen hatte, waren ungewöhnlich perfekt geschrieben.