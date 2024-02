Neue Folgen der "Wollnys"! Silvia leidet, Loredana bleibt zurück

Nur Loredana (19) bleibt gemeinsam mit Sohn Aurelio (1) bei Freund Servet (24) in der Türkei. Immerhin hat Servet nach wie vor kein Visum für die Einreise nach Deutschland erhalten, sodass die kleine Familie nur dann vereint sein kann, wenn Loredana mit Aurelio in der Türkei weilt.

Nachdem der Familienclan die Herausforderungen mit einigen Tricks und dem bekannten Erfindungsreichtum bewältigen konnte, steht für die meisten Wollnys die langerwartete Rückkehr nach Deutschland an.

Denn während die Wollnys mit 13 Familienmitgliedern in ihrem Ferienhaus in Ilica an der türkischen Küste weilen, macht eine Hitzewelle der Großfamilie zu schaffen. Vor allem die Kleinsten leiden unter den hohen Temperaturen. Doch damit nicht genug: Auch ein Stromausfall bringt die Wollnys um Familienoberhaupt Silvia (59) an den Rand der Verzweiflung.

Denn dann startet die neue Staffel der Reality-Doku "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" auf RTLZWEI (jeweils mittwochs um 20.15 Uhr). Und direkt die ersten beiden Folgen werden es in sich haben, wie Sender RTLZWEI bereits jetzt bekannt gab!

Kurz vor der Abreise nach Deutschland verdonnert Mama Silvia (59) den Rest der Familie zum großen Hausputz. © RTLZWEI

Weil Peter (31) und Harald (63) schon vor den anderen abreisen, um das Auto nach Deutschland zu fahren, muss Sarafina (29) eine besondere Herausforderung meistern: Erstmals muss sich die frisch gebackene Dreifach-Mama ohne Ehemann Peter um die beiden Zwillinge und die gerade erst geborene Hope kümmern.

Bevor es dann endlich zurück nach Deutschland geht, verdonnert Silvia ihre Kinder, Schwiegersöhne und Enkel in typischer Manier noch zum großen Reinemachen. Vor allem bei Estefania (21) sorgt das für schlechte Laune. Sie motzt, dass ihre Zeit mit ihrem Freund Ali dabei auf der Strecke bleibt.



Und auch Sarafina lässt es sich nicht nehmen kurz vor Abfahrt noch einmal Probleme zu machen! Die Dreifach-Mama möchte unbedingt einen Schneider damit beauftragen, aus ihrem Hochzeitsschleier ein Taufkleid für Hope schneidern zu lassen. Immerhin steht die Taufe der Kleinen schon in wenigen Wochen in Deutschland an...

Was sonst noch so bei der berühmten Großfamilie passiert, erfahrt ihr ab dem 3. März mittwochs ab 20.15 Uhr in einer Doppelfolge "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" auf RTLZWEI.