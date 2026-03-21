Paukenschlag im Wollny-Kosmos: TV-Bekanntheit macht Hochzeit öffentlich
Bedburg (Rhein-Erft-Kreis) - Im Wollny-Kosmos gibt es eine weitere Hochzeit! TV-Aussteiger Dieter (67) hat seiner langjährigen Lebensgefährtin überraschend das Jawort gegeben.
"Es war eine kleine, sehr liebevolle Hochzeit voller Emotionen und echter Liebe", verrät Dieter, der sich im September 2012 von Silvia Wollny (61) scheiden ließ, im Gespräch gegenüber "TV Movie".
Bei prächtigem Wetter gaben sich der 67-Jährige und seine Marion (50) das Jawort. Während er einen schicken grauen Anzug mit rosafarbener Krawatte trug, entschied sich seine jetzige Ehefrau für ein knielanges, hellrosa Kleid mit einem Oberteil aus Spitze und einem locker fallenden Rock.
"Die Liebe kam mit der Zeit. Aber sie ist meine ganz große Liebe", schwärmt der TV-Aussteiger von seiner Gattin.
Und es konnte gleich doppelt gefeiert werden: Denn die Hochzeit fand am 50. Geburtstag von Marion statt.
Von seinen Kindern war lediglich Jessica Birkenheuer dabei, die nach seiner Trennung von Silvia zu ihrem Vater hielt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann nahm sie an der Trauung teil.
Tochter von Dieter Wollny ist als Trauzeugin bei der Hochzeit dabei
Und das Paar habe bei der Hochzeit eine besondere Aufgabe bekommen. Denn die beiden seien als Trauzeugen bei den Feierlichkeiten in Nordrhein-Westfalen dabei gewesen, wie Dieter preisgibt.
Zudem habe sie die Trauung "mit vielen Überraschungen" organisiert.
"Sie hat sich so sehr für mich und uns gefreut. Wir haben so viele gute Zeiten und auch Schicksalsschläge miteinander durchlebt und die Liebe wurde immer stärker", macht der 67-Jährige klar.
Ebenfalls bei der Trauung anwesend sei sein Enkel gewesen. Dieser habe nach der Zeremonie gesagt, dass Dieter und Marion nun endlich verheiratet seien.
"Und hat uns beide fest in die Arme geschlossen", zeigt sich der frischvermählte Ehemann, der bis zum Ende der vierten Staffel auch in der Doku-Soap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" zu sehen war, gerührt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/dieterwollny59_official (Screenshot), Instagram/wollnysilvia (Screenshot)