Peter Wollny mit überraschendem Geständnis: Ehemann von Sarafina packt über seine Sucht aus

Hückelhoven - Mit diesem Geständnis hat wohl keiner gerechnet: Peter Wollny (31) hat zugegeben, ein Sucht-Problem zu haben. Worum es sich dabei handelt, erklärt er in den sozialen Medien.

"Wer einmal damit anfängt, sein Auto umzubauen, kommt da tatsächlich auch nicht mehr so schnell raus. In dieses Sucht-Thema bin ich aktuell auch reingefallen und umbautechnisch geht es immer weiter", erklärt er bei Instagram.

Denn: Peter kann nicht genug vom Tuning bekommen und schraubt leidenschaftlich gern an Autos herum!

Allerdings kostet auch diese Sucht jede Menge Geld, doch sie ist bei Weitem nicht so ungesund wie die oben genannten Laster.

Sarafina Wollny (29) scheint mit dem Hobby ihres Ehemannes kein Problem zu haben. © Bildmontage: sarafina_wollny/Instagram (Screenshots)

Sein Auto, ein Ranger, hat nämlich nicht mehr die übliche Decke des Wagens, sondern verfügt jetzt über einen Sternenhimmel. "Etwas, was ich mir schon lange gewünscht habe in meinem Ranger", so Peter.

"Den Einbau habe ich selbst gemacht. Auch wenn es natürlich eine kleine Herausforderung war, hat es mir echt viel Spaß gemacht und ich bin mega zufrieden mit dem Ergebnis", führt er auf seinem Instagram-Kanal aus.

Für seine Arbeit erhält der Hobby-Mechaniker aber nicht nur Lob und Anerkennung von seinen Fans, sondern auch von seiner Liebsten.

"Bin soooo stolz auf dich", schreibt Sarafina unter dem Beitrag ihres Mannes.

Demnach scheint das teure Hobby ihres Ehemannes der zweitältesten Tochter von Familienoberhaupt Silvia Wollny (59) kein Dorn im Auge zu sein.