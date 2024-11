Quoten-Debakel und Primetime-Aus: "Wollnys" durch neue Familie ersetzt!

Hückelhoven/Türkei - Wird es ein Abschied für immer? Am Mittwochabend flimmert die vorerst letzte Folge von " Die Wollnys " über die Mattscheibe. Bereits ab der kommenden Woche wird der TV-Clan aus NRW von RTLZWEI durch eine andere Familie ersetzt!

Silvia Wollny (59) hat derzeit nicht nur mit ihrer Gesundheit zu kämpfen, auch die Quoten von "Die Wollnys" bereiten Sorgen. © RTLZWEI

Die Gerüchte, dass Silvia Wollny (59) sowie ihre Töchter und Enkelkinder bald gänzlich von der Bildfläche verschwinden könnten, halten sich seit vielen Monaten hartnäckig. Schuld ist der eklatante Quoteneinbruch des einstigen Erfolgsformats.

In der vergangenen Woche beispielsweise schalteten zur Primetime in der relevanten Zielgruppe nur noch 200.000 Zuschauer ein, um die jüngsten Dramen rund um Sarafina (29), Estefania (22), Loredana (20) und Co. mitzuverfolgen.

In der Spitze bedeutete dies einen mageren Marktanteil von 3,8 Prozent. Selbst das ebenfalls schwächelnde RTL-Casting-Format "Deutschland sucht den Superstar" lockte mehr Menschen vor die Flimmerkiste.

Klarer Sieger im Quotenkampf war an diesem Abend das ZDF mit der DFB-Pokal-Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FSV Mainz 05. Doch auch Sebastian Pufpaff (48) erreichte mit "TV total" ein breiteres Publikum als "Die Wollnys".

Die Reißleine scheint man bei RTLZWEI jedoch noch nicht ziehen zu wollen. In ihrer Instagram-Story teilte Sarafina erst vor wenigen Tagen mit: "Wir haben heute gedreht." Offenbar wird bereits an einer weiteren Wollny-Staffel gewerkelt.