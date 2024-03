Schwiegersohn in spe schockt Silvia Wollny mit Detail zur Hochzeit: "Du hast sie nicht alle!"

"Es gibt da mittlerweile so viele verschiedene Methoden oder Sachen, die man anziehen kann. Zum Beispiel etwas Gemütliches anzuziehen, so eine Art Hochzeits-Jogginganzug", erklärt der Bräutigam. Als die 59-Jährige das hört, fällt sie aus allen Wolken.

Im Rahmen der aktuellen TV-Ausstrahlung fiebert der Clan aus dem niederrheinischen Hückelhoven dem Event aber noch in gewohnter Weise entgegen, also mit jeder Menge Stress, Zoff und Chaos.

Tim Katzenbauer (25) und Lavi sind bereits Eltern zweier Kinder. Jetzt soll die Hochzeit folgen. © RTLZWEI

Postwendend macht die ehemalige "Promi Big Brother"-Gewinner den Verlobten ihrer Tochter erstmal gepflegt zur Schnecke: "Hast du Krämpfe unterm Pony? Du hast sie doch nicht mehr alle", herrscht sie ihn schroff von der Seite an.

Silvia ist fassungslos und will sich gar nicht mehr beruhigen. Wütend schiebt sie hinterher: "Und am besten noch ein paar Sneakers drauf, oder was? Oder so ein paar Badelatschen?" Auch Lavi werde "einen dicken Hals schieben", ist sie sich sicher.

Trotz des schwiegermütterlichen Einlaufs will Tim sein Vorhaben noch nicht über Bord werfen. "Es gibt mittlerweile Jogginganzüge, da sieht es so aus, als hättest du wirklich den Anzug an", stellt er klar. Sei Verlobungsfummel sei ihm inzwischen zu eng.

Ob überhaupt geheiratet wird, und wenn ja, in welchem Outfit, dass werden wohl erst die kommenden Folgen von "Die Wollnys" auflösen. Die 19. Staffel läuft seit dem 6. März immer mittwochs ab 20.15 Uhr auf RTLZWEI.