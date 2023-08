Seitenhieb gegen TV-Clan? Jeremy-Pascal Wollny zeigt Geschenk von Papa Dieter!

Auf seinem Instagram-Kanal gab Jeremy-Pascal jetzt einen seltenen Einblick in das Verhältnis der beiden Männer. Dafür teilte der frühere TV-Star (" Die Wollnys ") ein Foto, auf welchem ein ganz besonderes Geschenk seines Papas zu sehen ist.

Auch um Vater Dieter ist es still geworden. Der Rheinländer scheint sein Leben abseits des Fernsehrummels zu genießen und kein Interesse mehr an einer öffentlichen Schlammschlacht mit seiner Ex-Frau und seinen Töchtern zu hegen.

Zu seinem 18. Geburtstag bekam Jeremy-Pascal von seinem Vater Dieter Wollny (61) eine aufwendig gestaltete Torte geschenkt. © Instagram/_jeremypascalwollny_ (Screenshot)

Die spektakulär gestaltete Backware enthielt neben einem "Happy Birthday" aus Kerzen auch noch den vielsagenden Schriftzug: "Jeremy Pascal: Du gehst Deinen Weg." Und das tat er - auch ohne Kameras.

Im Hinblick auf JPs Fitness-Affinität hatte Dieter die Torte noch mit zwei Figuren aus Fondant garnieren lassen. Eine blonde Frau sowie ein muskulöser Junge halten Hanteln in der Hand und runden die liebevolle Aufmerksamkeit ab.

Warum er die Erinnerung gerade jetzt mit seiner Community teilte, ist nicht klar. Als kleiner Seitenhieb in Richtung seiner Geschwister kann diese Geste aber sehr wohl verstanden werden. Dabei hält sich der "Die Wollnys"-Aussteiger mit Sticheleien inzwischen eher bewusst zurück.

Selbst als er vor wenigen Wochen via TikTok seine Verlobung verkündet hatte und ihn seine Schwester Lavinia daraufhin öffentlich an den Pranger stellte, reagierte Jeremy-Pascal nicht auf die in dem Post erhobenen Vorwürfe gegen ihn.

Dies war aber auch nicht nötig, denn die Attacke erwies sich für die 23-jährige Zweifach-Mama als echter Bumerang. Sie kassierte prompt einen waschechten Shitstorm.