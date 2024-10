Freund von Sarah-Jane Wollny sorgt für Eklat: "Muss sich nicht so billig geben"

Sarah-Jane Wollny (26) ist derzeit nicht nur bei "Die Wollnys" im TV zu sehen, sondern auch bei "Temptation Island VIP". © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshots)

Die Tochter von Silvia Wollny (59) und ihr südländischer Partner sind seit vier Jahren ein Paar. Im TV testen sie derzeit ihre Treue auf der Insel der Versuchung, die aktuelle Folge der Familien-Doku wurde bereits einige Wochen zuvor abgedreht.

Unter anderem geht es für Sarah-Jane und Tinush darin in ein Kaufhaus. Die 26-jährige Blondine will sich für ihr Abenteuer in Griechenland noch ein bisschen stylisher einkleiden.

Zielsicher greift sie zu sommerlichen Kleidern, Tops und Shorts. Als sie ein weißes Kleid mit Wasserfall-Ausschnitt in der Hand hält, erklärt sie gegenüber ihrem Liebsten: "Das Schöne ist, unter so was brauche ich keinen BH anzuziehen."

Wie berauschend Tinush den Gedanken findet, zeigt sein Gesicht. Das spricht nämlich Bände, wie auch Sarah-Jane nicht verborgen bleibt. "Das ist auch schön lang, so wie du das möchtest", versucht die gelernte Altenpflegerin zu beschwichtigen.

"Dafür obenrum", stänkert ihr Partner. Es kommt zum Streit zwischen den beiden. "Ich habe selten die Gelegenheit, mich wirklich schick zu machen. Im Alltag laufe ich ja jetzt nicht mit Ausschnitt rum", wehrt sich Sarah-Jane.