Streit zwischen Silvia Wollny und Loredana spitzt sich zu: "Du hast mir so weh getan!"

Hückelhoven/Türkei - Silvia Wollny (58) platzt der Kragen. Unter Tränen stellt sie ihre jüngste Tochter Loredana (19) zur Rede: "Du hast mir so weh getan!", wütet die 58-Jährige! Was war passiert?

Loredana Wollny (19) lässt sich von ihrer Frauenärztin mit dem Ultraschallgerät untersuchen. © RTLZWEI

Während die 19-Jährige in der Gegenwart bereits das turbulente Leben als frisch gebackene Mama genießt, steht das Nesthäkchen von Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie in den aktuellen TV-Folgen von "Die Wollnys" noch an den Anfängen ihrer Schwangerschaft.

Nachdem "Lore" die überraschenden Baby-News verkündet hatte, saß der Schock zunächst bei allen Beteiligten tief. "Erst war es so ein Schlag in den Nacken rein, aber dann habe ich auch gedacht gehabt: Jetzt ist es nun mal so, das kriegen wir auch noch irgendwie geschafft", so die Reaktion von Mama Silvia.

Kurz darauf muss die ehemalige "Promi Big Brother"-Gewinnerin jedoch schon die nächste Hiobsbotschaft verkraften. Für Loredana steht der nächste Frauenarzt-Termin an. Neben dem Kamerateam von RTLZWEI wird die Schwangere auch noch von ihrer Lieblingsschwester Estefania Wollny (21) und der kleinen Cataleya (4) begleitet.

Die Vierjährige kann es kaum erwarten, endlich ihre Cousine zu sehen, wenn auch nur auf einem Monitor. Und was ist mit Mama Silvia? Die wurde von ihrer jüngsten Tochter eiskalt ausgebootet!