"Wurde kaputt gemacht ...": Tochter Calantha erhebt neue Vorwürfe im Wollny-Drama

"Ich war bereit, Mutter zu sein", schreibt die 23-Jährige in ihrem Statement. "Nur ließ man mich nicht Mutter sein." Sie behauptet, dass sie nicht gemeinsam mit Tochter Cataleya aus dem Wollny-Haushalt hätte ausziehen können, ohne dass das Jugendamt die Kleine in Gewahrsam genommen hätte.

Während Silvia in ihrem Statement davon spricht, dass Calantha selbst entschieden habe, "vor einigen Jahren das Haus in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ohne die Kleine zu verlassen" und dabei per Nachricht geteilt hatte, "dass sie nicht bereit ist, Mama zu sein", widerspricht Tochter Calantha dieser Darstellung vehement!

Denn über ihren Instagram -Kanal lässt Calantha kein gutes Haar an ihrer Familie. Sie wolle nicht länger zum Schweigen gebracht werden, so die 23-Jährige: "Diesmal spiele ich nicht mit!"

Töchterchen Cataleya lebt nicht bei Calantha (23), sondern bei Wollny-Matriarchin Silvia (59) in der Türkei. © Instagram/calanthawollnyofficial (Screenshot)

Dass Silvia Cataleya in der Folge adoptiert hat, scheint die 23-Jährige mittlerweile zu bereuen. Immerhin hätten Silvia und Co. sich nicht an die eigentlichen Absprachen gehalten, nach denen Calantha ihr Töchterchen jederzeit hätte sehen können: "Siehe da, ich frage, ob ich sie sehen darf und immer sagt man mir, es sei keine Zeit da ... Aber nimmt man sich für so etwas nicht Zeit?", fragt der abgestoßene Wollny-Spross.

In Bezug auf Silvias Statement schreibt Calantha: "Ich glaube, dass dieses Statement mehr über meine Familie aussagt, als über mich. Denn man hat mich damit nur versucht, runter zu machen und als Lügner darzustellen. Ich will nicht, dass meine kleine Cataleya irgendwann das denkt, was ihr ihr eintrichtert."

Dann stellt die 23-Jährige klar: "Ich bin nicht drogenabhängig. Ich bin auch nicht irre. Ich wurde einfach kaputt gemacht."