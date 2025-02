Diese Doku über Avicii (†28) sorgt für pure Gänsehaut!

Cameron Diaz ist nach zehn Jahren Hollywood-Abstinenz "Back in Action"! Die Rückkehr der Schauspielerin, deren neuester Film auf Netflix zu sehen ist, feiert RTL2 an diesem Wochenende mit gleich mehreren Filmen der Schauspielerin. Nicht verpassen sollte man Verrückt nach Mary (1998). Die Szene, in der sich Diaz Sperma ins Haar schmiert, ist absoluter Kult!

20.15 Uhr, RTL2