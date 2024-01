Diese Kinderserie feiert ihren 50. Geburtstag!

Die Zeichentrickserie "Wickie" feiert ihren fünfzigsten Geburtstag. © ZDF/Studio 100 Media

Zum Jubiläum der cleveren Zeichentrickfigur, die den Wikingern um Halvar, Snorre und Faxe mehr als einmal aus der Patsche helfen konnte, strahlt das ZDF ab dem 26. Januar sowohl alte als auch neue Folgen der Kult-Serie aus.

"Wickie" flackerte bereits am 31. Januar 1974 zum ersten Mal über die deutschen Bildschirme, wie das ZDF mitteilte.

Was damals als Zeichentrickserie begann, können Kinder heutzutage in einer 3D-Animationsserie weiterhin bestaunen. Auch der Film "Wickie und die starken Männer - Das magische Schwert" aus dem Jahre 2021 hat die Kinderserie in die Moderne geholt.

Zum runden Geburtstag wird im TV nun eine kleine Zeitreise unternommen.