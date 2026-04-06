Diese Serie eignet sich perfekt für einen Couch-Marathon an Ostermontag

Auch an Ostermontag warten wieder einige TV-Highlights auf Dich! Wir verraten Dir, was Du unbedingt sehen musst und auf welches Angebot Du verzichten kannst.

Von Sebastian Tangel

Der Feiertags-Marathon geht in den Endspurt. Wie gut, dass auch an Ostermontag noch einige TV-Highlights auf Dich warten! Wir verraten Dir, was Du unbedingt sehen musst und auf welches Angebot Du verzichten kannst.

An Ostermontag muss Keanu Reeves in John Wick: Kapitel 4 seinen bisher gefährlichsten Gegnern stellen. © Constantin Film

Pflichttermin: John Wick: Kapitel 4

Im Action-Kracher John Wick: Kapitel 4 (2023) nimmt es der nicht altern wollende Keanu Reeves auf gewohnt brutale Art und Weise mit seinen bisher tödlichsten Widersachern auf. Die Story ist zwar noch dünner als das Nervenkostüm des schießwütigen Titelhelden, aber sei's drum. 23.30 Uhr, ProSieben

Im Spielfilm Offenes Geheimnis geben sich die Superstars Penélope Cruz (2. v. l.) und Javier Bardem (r.) die Klinke in die Hand. © Prokino

Geheimtipp: Offenes Geheimnis

Im Thriller Offenes Geheimnis (2018) reist Laura (Penélope Cruz) mit ihren Kindern aus Argentinien zur Hochzeit ihrer Schwester in ihr spanisches Heimatdorf. Nach der Entführung ihrer Tochter kommen durch Ermittlungen ihrer Jugendliebe (Javier Bardem) lang gehütete familiäre Geheimnisse ans Licht. Etwas langatmig, aber durchaus sehenswert. 0.20 Uhr, Das Erste

Ein Desaster mit Ansage: Sandra Bullock verkleidet sich in Miss Undercover von 2021 erneut als ermittelnde Schönheitskönigin. © Warner Bros.

Bloß nicht: Miss Undercover

Als FBI-Agentin Gracie Hart ist Sandra Bullock in Miss Undercover (2021) humoristisch konsequent auf Furzkissen-Niveau unterwegs. In der völlig unnötigen Fortsetzung aus dem Jahr 2005 gelingt ihr das Kunststück, sich noch einmal selbst zu unterbieten. Dieser cineastische Totalausfall von Regisseur John Pasquin ist wirklich nur schwer zu ertragen. 12.10 Uhr, VOX

Die neue HBO-Miniserie DTF St. Louis besteht aus sieben Folgen - perfekt für einen gemütlichen Feiertag auf der Couch. © HBO Max

Streaming: DTF St. Louis