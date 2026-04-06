Diese Serie eignet sich perfekt für einen Couch-Marathon an Ostermontag
Der Feiertags-Marathon geht in den Endspurt. Wie gut, dass auch an Ostermontag noch einige TV-Highlights auf Dich warten! Wir verraten Dir, was Du unbedingt sehen musst und auf welches Angebot Du verzichten kannst.
Pflichttermin: John Wick: Kapitel 4
Im Action-Kracher John Wick: Kapitel 4 (2023) nimmt es der nicht altern wollende Keanu Reeves auf gewohnt brutale Art und Weise mit seinen bisher tödlichsten Widersachern auf. Die Story ist zwar noch dünner als das Nervenkostüm des schießwütigen Titelhelden, aber sei's drum.
23.30 Uhr, ProSieben
Geheimtipp: Offenes Geheimnis
Im Thriller Offenes Geheimnis (2018) reist Laura (Penélope Cruz) mit ihren Kindern aus Argentinien zur Hochzeit ihrer Schwester in ihr spanisches Heimatdorf. Nach der Entführung ihrer Tochter kommen durch Ermittlungen ihrer Jugendliebe (Javier Bardem) lang gehütete familiäre Geheimnisse ans Licht. Etwas langatmig, aber durchaus sehenswert.
0.20 Uhr, Das Erste
Bloß nicht: Miss Undercover
Als FBI-Agentin Gracie Hart ist Sandra Bullock in Miss Undercover (2021) humoristisch konsequent auf Furzkissen-Niveau unterwegs. In der völlig unnötigen Fortsetzung aus dem Jahr 2005 gelingt ihr das Kunststück, sich noch einmal selbst zu unterbieten. Dieser cineastische Totalausfall von Regisseur John Pasquin ist wirklich nur schwer zu ertragen.
12.10 Uhr, VOX
Streaming: DTF St. Louis
DTF St. Louis (2026) erzählt die Geschichte eines Liebesdreiecks zwischen drei in der Midlife-Krise steckenden Vorstädtern, die schließlich in einem unerklärlichen Todesfall mündet. Die herrlich verschrobene und hochkarätig besetzte (Jason Bateman, David Harbour) Mini-Serie fügt sich nahtlos in die Liste der jüngeren HBO-Erfolge ("Task", "Mare of Easttown") ein.
HBO Max
Titelfoto: HBO Max