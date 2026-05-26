26.05.2026 09:39 Hendrik Duryn in seiner Paraderolle: "Der Lehrer" ist zurück aus der großen Pause

Großes Comeback im Klassenzimmer: Schauspieler Hendrik Duryn kehrt nach Jahren als RTL-"Lehrer" Stefan Vollmer zurück.

Von Jonas-Erik Schmidt Köln/Leipzig - Großes Comeback im Klassenzimmer: Schauspieler Hendrik Duryn (58) kehrt nach Jahren als RTL-"Lehrer" Stefan Vollmer zurück. Die Serie war einst etwas klanglos geendet - und soll nun neu durchstarten.

Schauspieler Hendrik Duryn (58) ist zurück in seiner Paraderolle: Ab Mittwoch ist er bei RTL wieder als "Der Lehrer" zu sehen. © Hendrik Schmidt/dpa Wenn ein Lieblingslehrer geht, kann das traumatisieren. Auf dem Pausenhof - aber auch vor dem Fernseher. So geschehen im Jahr 2020, als Schauspieler Hendrik Duryn überraschend ankündigte, den Dienst in der RTL-Serie "Der Lehrer" quittieren zu wollen. Bald schwächelten die Quoten der preisgekrönten Serie - und wenig später wurde sie in eine große Pause geschickt. Bis jetzt. Pädagoge Stefan Vollmer - Typ: liebenswerter Chaot mit chronisch hochgekrempelten Anpacker-Ärmeln - entstaubt die alte Ledertasche und kehrt zurück in den Schuldienst. Hauptdarsteller Hendrik Duryn (58) spielt wieder die Rolle, die ihn und die Serie einst wahnsinnig populär gemacht hat - und die ihn irgendwie auch nie wirklich losließ. Am Mittwoch (28. Mai) starten die neuen Folgen bei RTL (Streamingstart bei RTL+ war am 21. Mai). TV & Shows "Noch mal aus allen Rohren schießen": Film über letztes Album von "Die Toten Hosen" Ein klassisches Comeback, könnte man meinen. Duryn will davon jedoch nicht sprechen. "Wir kommen einfach wieder zu dem Punkt zurück, an dem wir schauen, was dieser Charakter gerade treibt", sagt er der Deutschen Presse-Agentur. Stefan Vollmer hat für ihn längst ein Eigenleben entwickelt.

Weshalb Duryn damals ging

Duryn in seiner Figur als Stefan Vollmer. Sechs Jahre ist es her, seit er die Rolle vorerst an den Nagel hing. Als Gründe nennt er heute Verschiebungen hinter den Kulissen. © Steffen Junghans/RTL/dpa Die Frage ist natürlich, wie das zu bewerkstelligen war. Immerhin war Duryn einst mit etwas Theaterdonner aus der Serie ausgeschieden. Seit 2007 hatte er für "Der Lehrer" vor der Kamera gestanden. Vor sechs Jahren aber hieß es plötzlich, Duryn höre auf. Kurz darauf wurde ein neuer Pädagoge vor die Klasse geschoben - Schauspieler Simon Böer übernahm, allerdings ohne Fortune. Die Serie wurde vorerst eingestellt. Duryn ließ durchaus erkennen, dass der Abgang irgendwie in ihm arbeitete. "Ich habe es nicht geschafft, ich war zu schwach", raunte er 2023. "Ich habe verloren." Zudem veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel "Sie sind doch der Lehrer, oder?". Als Gründe nennt er heute Verschiebungen hinter den Kulissen. Für frühere Staffeln habe man etwa 100 bis 120 Arbeitstage investiert, sagt er. Das sei auch notwendig gewesen. "Um die Geschichten so offen, dabei witzig und wahrhaftig zu entwickeln, braucht es eben Zeit. Ist wie mit einem guten Menü in einem guten Restaurant." Diese Zeit sei dann aber "nicht mehr gegeben" gewesen, wie er es formuliert. "Da musste ich meinen Hut nehmen und Leuten Platz machen, die das in viel kürzerer Zeit leisten konnten." TV & Shows 8000-Einwohner-Stadt kassiert Millionen – weil Deutsche Bank in Dorf-Feuerwache sitzt Nun haben beide Seiten aber offenbar wieder ein Rezept gefunden, das allen schmeckt. Duryn verbindet das auch mit der Berufung von RTL-Programmchefin Inga Leschek. "Ich nehme dort einen neuen Mut wahr, wieder selbstständig kreativ zu werden und an alte Erfolge anzuknüpfen", sagt er.

Sitzenbleiben? Nicht mit Vollmer

Inzwischen haben der Schauspieler und RTL offenbar wieder zueinandergefunden. Vollmer soll auch in der Neuauflage das sein, was er einst war: ein verlässlicher Anker, sowohl für seine Schüler als auch das Publikum vor dem Fernseher. © Hendrik Schmidt/dpa So viel zum Vorgeplänkel - bleibt die Frage, wie man den Zuschauern erklärt, was Stefan Vollmer nun eigentlich wieder vor eine Klasse voller Generation-Z-Sorgenkinder zieht. Eigentlich hatte sich der lässig-coole Kölner Pädagoge mit den stets offenen Überhemden ein neues Leben in Leipzig aufgebaut, sogar mit eigener Werkstatt. Das Drehbuch fackelt da nicht lange. Vollmer läuft eine Schülerin vor das Auto. Er bleibt Vollmer-mäßig cool, will ihr helfen - und bemerkt dann, dass sie seine Geldbörse hat mitgehen lassen. Als er sich auf die Spuren der Diebin begibt, landet er in einer Klasse, in der ein heillos überforderter Lehramtsstudent den Lehrer geben muss. Vollmer stürmt ins Lehrerzimmer, um mit der Direktorin kurz die deutsche Bildungsmisere durchzuverhandeln. "Die Schüler sind Ihnen völlig egal, oder?", blafft er sie an. Sie antwortet: "Die sind sich doch selber völlig egal." Es fallen Wörter wie "bürokratische Hürden" und "marode Infrastruktur". Dass das nicht so bleiben kann, ist klar - Vollmer steigt wieder ein, um die Dinge geradezurücken. Er lehrt seinen neuen Schülern fortan wieder Stoff. Aber auch, wie ein Leben gelingen kann.

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