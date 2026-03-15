Diese Show ist so deprimierend wie das Wetter
Deutschland - Grau, nass, kalt. Der Sonntag macht uns keine große Hoffnung, was das Wetter betrifft. Wer es sich deshalb auf der Couch oder im Sessel bequem machen möchte: Vorhang auf für unsere TV-Tipps.
Pflichttermin
Rum, Säbel, Flüche und ein Pirat, der vermutlich der charmanteste Schurke der Filmgeschichte ist: Captain Jack Sparrow. Fluch der Karibik machte Johnny Depp 2003 endgültig zur Kultfigur. Der Film erzählt von verfluchten Goldmünzen, einem Geisterschiff und einer wilden Jagd über die Meere. Abenteuerkino, das bis heute erstaunlich frisch wirkt. Pflichttermin für alle, die Spaß mögen.
17.15 Uhr, SAT.1
Geheimtipp
Ein Mordprozess, ein scheinbar klarer Täter und ein Verteidiger, der plötzlich Zweifel sät. Billy Wilders Zeugin der Anklage (1957) gehört zu den cleversten Gerichtsdramen der Filmgeschichte. Charles Laughton brilliert als scharfzüngiger Anwalt, während Marlene Dietrich eine Rolle spielt, die alles verändert. Wendungsreich, elegant und mit einem Finale, das bis heute legendär ist.
20.15 Uhr, arte
Bloß nicht
Reality-TV kann manchmal faszinieren. Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock ist dagegen vor allem eins: deprimierend. Menschen werden beim Alltag in schwierigen Verhältnissen begleitet, doch statt echter Einordnung gibt es vor allem voyeuristische Dauerbeobachtung. Viel Streit, wenig Perspektive und das ungute Gefühl, dass hier Probleme eher ausgeschlachtet werden.
ab 13.15 Uhr, RTL II
Streaming
Wer Sherlock Holmes liebt, bekommt mit Young Sherlock (2026) eine charmante Origin-Story. Die Serie zeigt den berühmten Detektiv als Schüler, der erstmals seine unglaubliche Beobachtungsgabe entdeckt. Geheimnisse im Internat, rätselhafte Fälle und ein junger Holmes, der langsam zum Genie wird. Leichtfüßig erzählt, spannend inszeniert und perfekt für einen cleveren Serienabend.
Amazon Prime
Viel Spaß beim Einschalten.
Titelfoto: RTL II