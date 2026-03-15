Diese Show ist so deprimierend wie das Wetter

Das sind die TV-Tipps für Sonntag, den 15. März.

Von Lena Plischke

Deutschland - Grau, nass, kalt. Der Sonntag macht uns keine große Hoffnung, was das Wetter betrifft. Wer es sich deshalb auf der Couch oder im Sessel bequem machen möchte: Vorhang auf für unsere TV-Tipps.

Pflichttermin

Rum, Säbel, Flüche und ein Pirat, der vermutlich der charmanteste Schurke der Filmgeschichte ist: Captain Jack Sparrow. Fluch der Karibik machte Johnny Depp 2003 endgültig zur Kultfigur. Der Film erzählt von verfluchten Goldmünzen, einem Geisterschiff und einer wilden Jagd über die Meere. Abenteuerkino, das bis heute erstaunlich frisch wirkt. Pflichttermin für alle, die Spaß mögen. 17.15 Uhr, SAT.1

"Fluch der Karibik" ist wohl der bekannteste Film, in dem Johnny Depp (links) mitspielt. © Walt Disney Pictures Film

Geheimtipp

Ein Mordprozess, ein scheinbar klarer Täter und ein Verteidiger, der plötzlich Zweifel sät. Billy Wilders Zeugin der Anklage (1957) gehört zu den cleversten Gerichtsdramen der Filmgeschichte. Charles Laughton brilliert als scharfzüngiger Anwalt, während Marlene Dietrich eine Rolle spielt, die alles verändert. Wendungsreich, elegant und mit einem Finale, das bis heute legendär ist. 20.15 Uhr, arte

"Zeugin der Anklage" ist ein wahrer Film-Klassiker. Hier lohnt sich das Einschalten und Vertiefen in das Gerichtsdrama. © 1957 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc

Bloß nicht

Reality-TV kann manchmal faszinieren. Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock ist dagegen vor allem eins: deprimierend. Menschen werden beim Alltag in schwierigen Verhältnissen begleitet, doch statt echter Einordnung gibt es vor allem voyeuristische Dauerbeobachtung. Viel Streit, wenig Perspektive und das ungute Gefühl, dass hier Probleme eher ausgeschlachtet werden. ab 13.15 Uhr, RTL II

"Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock" hinterlässt eher einen deprimierenden Eindruck. © RTL II

Streaming

"Young Sherlock" legen wir allen Fans von Sherlock Holmes ans Herz. © IMAGO/Landmark Media