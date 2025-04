Mann aus Go-Kart geschleudert! Vier Tage später hat er höllische Schmerzen

Duisburg - Ein 28-jähriger Mann taucht mit höllischen Schmerzen in der Notaufnahme auf. Dr. Carola Holzner (43) aka Doc Caro ist ratlos, kann die Ursache nicht finden. Im schlimmsten Fall ist die Situation lebensbedrohlich!

Carola Holzner (43, r.) mit Schwester Larissa und Patient Herrn Goliq (28). © RTL

"Wenn ein junger Mann schmerzgeplagt mit Luftnot vor einem steht, der auf Nachfrage auch noch sagt, er hatte einen Unfall, da ist sofort Red Flag", sagt die Anästhesistin und Notfallmedizinerin in der neuen VOX-Folge "Doc Caro - Jedes Leben zählt".

Mit 80 km/h sei Herr Goliq beim Go-Kart-Fahren aus der Kurve geflogen, erzählt er den Ärzten in der Helios St. Johannes Klinik in Duisburg-Hamborn. Das ist allerdings schon vier Tage her.

"Ich kann gar nicht verstehen, wie man mit unerträglichen Schmerzen erst mal nach Hause geht, vier Tage abwartet, vielleicht gar nicht richtig durchatmen kann, sich vor Schmerzen krümmt, um dann erst ins Krankenhaus zu gehen", ist Holzner fassungslos. Herrn Goliqs Fall sei eigentlich ein klassischer für den Rettungsdienst gewesen.

Da er wegen eines noch offenen Weiterbewilligungsantrages des Jobcenters vorübergehend nicht versichert sei, habe er sich gegen eine ärztliche Behandlung entschieden. Der ganz klar falsche Weg, findet Doc Caro: "Wenn man tot im Bett liegt, hilft das nicht mit 'nicht versichert'."