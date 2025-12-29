Dramatische Einsätze auf Nord- und Ostsee: Doku zeigt Alltag der Seenotretter

Nord- und Ostsee - Sie rücken aus, wenn andere in Gefahr sind: die Einsatzkräfte der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Ihr teilweise dramatischer Alltag ist seit Montag in der zweiten Staffel der ARD-Doku "Die Seenotretter" zu sehen.

Die zweite Staffel der ARD-Doku "Die Seenotretter" ist ab sofort in der Mediathek abrufbar. © NDR/Kinescope Film/Dennis Williamson

Nachdem die erste Staffel Anfang 2025 laut NDR und Radio Bremen ein Millionenpublikum erreicht hatte, fanden zwischen Ostern und Oktober neue Dreharbeiten statt. Im Fokus standen erneut die DGzRS-Stationen Norderney, Cuxhaven, Travemünde sowie - erstmals - Schilksee.

Zum ersten Mal gedreht wurde darüber hinaus auch in der deutschen Rettungsleitstelle See, dem Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen. Dieses ist für die Koordination sämtlicher Such- und Rettungsmaßnahmen in den deutschen Gebieten von Nord- und Ostsee zuständig.

Entstanden sind sechs jeweils 30 Minuten lange Folgen, in denen die mitunter dramatischen Einsätze der Seenotretter hautnah zu verfolgen sind. Gedreht wurde sowohl mit fest installierten Kameras als auch mit Bodycams. Die Einsatzkräfte selbst kommen in Interviews zu Wort.