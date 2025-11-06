Dramatische Szenen bei "Die Unfallklinik": Droht Lukas nach Sechs-Meter-Sturz der Rollstuhl?

Ludwigshafen - Ein falscher Tritt, eine Sekunde der Unachtsamkeit und nichts ist mehr, wie es war: Die zweite Episode der brandneuen Staffel von " Die Unfallklinik " rückt einen dieser Momente in den Fokus und begleitet einen jungen Mann in der vielleicht dunkelsten Stunde seines Lebens.

Bei "Die Unfallklinik" beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem Millimeter über ein ganzes Schicksal entscheiden können. © Screenshot/ARD Mediathek

Lukas erlebt das Albtraum-Szenario eines jeden Dachdeckers: Er stürzt rund sechs Meter tief und verletzt sich schwer. Als er in den Schockraum der BG Klinik Ludwigshafen eingeliefert wird, ist die Lage sofort dramatisch.

Der junge Mann hat Schmerzen, doch das wahre Ausmaß der Katastrophe zeigt sich erst im CT. Fünf Halswirbel sind gebrochen.

Für die Ärzte der Wirbelsäulenchirurgie beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Da die gebrochenen Wirbelteile gefährlichen Druck auf das Rückenmark ausüben, droht Lukas eine Querschnittslähmung.

"Das ist eine sehr seltene und schwerwiegende Verletzung und entsprechend hoch ist auch das Risiko", so Dr. Alina Roßler. Jede Minute, in der das Nervengewebe gequetscht wird, können irreversible Schäden entstehen.

In der Notfall-OP müssen nun Millimeter-Entscheidungen getroffen werden, die über die Zukunft des jungen Mannes entscheiden. Wird Lukas jemals wieder laufen können?