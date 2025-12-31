Tausende feiern ZDF-Silvestershow im Hamburger Hafen

Hamburg - Zum ersten Mal findet am Mittwoch die ZDF-Silvestershow in der Hansestadt statt. Tausende Hamburger feiern vor dem Westfield Einkaufszentrum.

Die Show findet auf einer schwimmenden Bühne statt. © Christian Charisius/dpa

Zu Beginn der ZDF-Silvestershow haben die Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner Tausende Menschen im Hamburger Hafen bei Temperaturen um die 4 Grad und Nieselregen mit "Hallo, Hamburg" und "Moin" begrüßt.

"Wir machen viereinhalb Stunden Partyatmosphäre live aus dem Hamburger Hafen. Ganz Hamburg feiert mit. Schön, dass ihr alle rausgekommen seid bei diesem wilden Wetter und mit uns zusammen Party macht. Und Hamburg grüßt von hier aus ganz Deutschland", sagte Kerner.

Erstmals findet die Show "Willkommen 2026" in diesem Jahr nicht vor dem Brandenburger Tor, sondern auf einer schwimmenden Bühne vor dem Westfield Einkaufszentrum statt. Um Mitternacht soll es ein spektakuläres Feuerwerk geben, das von Schleppern hinter der Bühne abgefeuert wird.

Musikalisch begrüßt wurden die Zuschauer mit Songs aus dem "Michael Jackson Musical", der bayerische Sänger Oimara präsentierte seinen Hit "Wackelkontakt" und der Hamburger Sänger Johannes Oerding "Kreise".

Weitere musikalische Gäste sind unter anderem Michael Patrick Kelly, Kerstin Ott, die britische Boygroup Blue, die Band Wanda, DJ Felix Jaehn, ATC und die Lokalmatadoren Lotto King Karl und der Shantychor De Tampentrekker, bekannt aus der NDR-Sendung "Inas Nacht".