Dreharbeiten zum Dreißigjährigen Krieg in der Lausitz: Historien-Drama beleuchtet die Geschichte der Sorben

Dresden - "BŁUD – Irrlicht" heißt das außergewöhnliche Filmprojekt, welches in den vergangenen zwei Wochen in der Niederlausitz abgedreht wurde. Die Produktion ist in vielerlei Hinsicht absolut bemerkenswert.

Die Firma Awego aus dem Zittauer Gebirge unterstützte den Dreh mit speziell ausgebildeten Filmpferden. © Martin Förster

Ein erfahrenes Team aus Film- und Fernsehprofis realisierte den Dreh bisher ohne Filmförderung als ein unabhängiges Projekt.

Alle Akteure - von Drehbuchautor und Regisseur Andreas Dahns (sorgte für Spezialeffekte u.a. bei "Game of Thrones", "Grand Budapest Hotel" und diversen Marvel-Filmen) über die regionalen Schauspieler, Stuntmens bis hin zum Beleuchter - arbeiteten selbstlos, unentgeltlich mit. Der Film wird zweisprachig realisiert – auf Deutsch und Niedersorbisch.

Die Produktion entführt ihre Zuschauer ins Jahr 1633 und in den Dreißigjährigen Krieg. Martin ist ein protestantischer Söldner und mit seinen Gefährten auf der Flucht vor den katholischen, kaiserlichen Truppen.

Nachdem einer von ihnen schwer verletzt wird, suchen sie Zuflucht auf einem abgeschiedenen sorbischen Bauernhof. Janko und Maja leben dort. Die Begegnung der Männer mit dem Paar entwickelt sich zu einer Konfrontation. Martin findet keinen Zugang zu der Welt aus Ritualen, Gebeten und alten Geschichten, in der Janko und Maja leben.

In der Nacht erscheint ihm als Vision die Bózatosó. Die Gestalt aus der sorbischen Mythologie konfrontiert ihn mit seiner eigenen Schuld. Am Morgen entdeckt Martin dann eine geheimnisvolle Kiste. Als kaiserliche Soldaten den Hof überfallen, verteidigt das Bauernpaar diese Kiste mit seinem Leben. Plötzlich bekommt die Kiste ein Eigenleben. Das vertreibt die kaiserlichen Söldner. Martin öffnet daraufhin gewaltsam die Kiste ...