Angst vor dem Dschungel? Das sagen die Töchter von Stephen Dürr zu seiner Teilnahme

Stephen Dürr ist Teilnehmer beim Dschungelcamp 2026. Seine Frau und seine Töchter unterstützen den Schauspieler bei seiner Teilnahme.

Von Jana Steger

Hamburg - Seit Ende 2025 steht offiziell fest: Stephen Dürr (51) zieht ins Dschungelcamp ein. Bekannt ist der 51-Jährige vor allem als Schauspieler aus "Unter uns" oder "In aller Freundschaft". Was seine Familie zu dem neuen TV-Experiment im Dschungel sagt?

Stephen Dürr (51) ist Teilnehmer beim Dschungelcamp 20026. © IMAGO/Gartner "Als ich die Anfrage bekommen habe, habe ich sofort meine Familie gefragt, was sie davon halten", erklärt der 51-Jährige in einem Video im Gespräch mit "Bild". "Und meine beiden Töchter und meine Frau haben gleich gesagt: Bitte geh. Dann bist du ja, wenn es gut läuft drei Wochen lang im Dschungel. Also los", beschreibt er die Reaktion seiner Familie. Ins Rennen schicken ihn seine Töchter allerdings eher aus Schadenfreude: "Die haben richtig Bock drauf, mich da leiden zu sehen." Dennoch steht Familie Dürr hinter ihm. "Meine Töchter drücken mir total die Daumen und sagen: Mach alles, dass du Dschungelkönig wirst." Dschungelcamp Dschungelcamp: Nächster Promi steht fest! Er zieht als zweiter Kandidat ein Dürr und seine Ehefrau Katharina (42) gaben sich im August 2009 das Jawort, sind Eltern von 14-jährigen Zwillings-Mädchen. 2022 nahm das Paar sogar am "Sommerhaus der Stars" teil.

