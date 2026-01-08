Angst vor dem Dschungel? Das sagen die Töchter von Stephen Dürr zu seiner Teilnahme
Hamburg - Seit Ende 2025 steht offiziell fest: Stephen Dürr (51) zieht ins Dschungelcamp ein. Bekannt ist der 51-Jährige vor allem als Schauspieler aus "Unter uns" oder "In aller Freundschaft". Was seine Familie zu dem neuen TV-Experiment im Dschungel sagt?
"Als ich die Anfrage bekommen habe, habe ich sofort meine Familie gefragt, was sie davon halten", erklärt der 51-Jährige in einem Video im Gespräch mit "Bild".
"Und meine beiden Töchter und meine Frau haben gleich gesagt: Bitte geh. Dann bist du ja, wenn es gut läuft drei Wochen lang im Dschungel. Also los", beschreibt er die Reaktion seiner Familie.
Ins Rennen schicken ihn seine Töchter allerdings eher aus Schadenfreude: "Die haben richtig Bock drauf, mich da leiden zu sehen." Dennoch steht Familie Dürr hinter ihm. "Meine Töchter drücken mir total die Daumen und sagen: Mach alles, dass du Dschungelkönig wirst."
Dürr und seine Ehefrau Katharina (42) gaben sich im August 2009 das Jawort, sind Eltern von 14-jährigen Zwillings-Mädchen. 2022 nahm das Paar sogar am "Sommerhaus der Stars" teil.
Stephen Dürr im Dschungelcamp: Das bringt seine Laune zum Kippen
Angst habe der Schauspieler vor seiner Dschungelcamp-Teilnahme nicht. Doch ein paar Dinge gibt es, welche die Laune des 51-Jährigen schnell einmal zum Kippen bringen können: "Schlafmangel. Dann bin ich emotionaler und kann Dinger nicht mehr so leicht wegstecken wie ich das sonst machen kann", gesteht Dürr.
Doch das war noch nicht alles. "Und dann kommt hinzu, dass es wenig zu fressen gibt. Und wenn einen dann noch Leute nerven." Eine Kombination, die zur nervlichen Belastungsprobe werden könnte. Kommt einer der anderen Teilnehmer mal ohne Sterne aus einer Prüfung zurück, werde Dürr jedoch nicht direkt sauer, versichert er.
Eine ganz bestimmte Situation könnte den Schauspieler aber sehr wohl auf die Palme bringen: "Wenn jemand trickst bei der Nachtwache und nach 20 oder 30 Minuten schon abbricht und Leute aufweckt und sagt, das waren zwei Stunden und das kommt dann raus. Dann werde ich auf jeden Fall nicht meine Klappe halten."
Generell sei der 51-Jährige bereits voller Vorfreude auf die Show. "Ich würde mich freuen in ganz viele Prüfungen reinzukommen", kündigt er weiter an. Allein die Teilnahme sei für ihn schon "mega". "Und Dschungelkönig ist dann noch so ein Add-on", erklärt Dürr abschließend.
Titelfoto: IMAGO/Gartner