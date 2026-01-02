Stephen Dürr von Autohaus betrogen? "Wie dreist kann man sein!"

Hamburg - Schauspieler Stephen Dürr (51) ist auf 180! Der Soap-Star hat sich mit einem emotionalen Post bei seinen Fans auf Instagram gemeldet.

Schauspieler Stephen Dürr (51) behauptet, von einem Magdeburger Autohaus betrogen worden zu sein. (Archivfoto) © IMAGO/Gartner

Bereits vor einigen Wochen hatte der Hamburger gegenüber BILD behauptet, er sei von einem Autohaus in Magdeburg betrogen worden - er habe weder für einen Wohnmobil-Verkauf das komplette Geld noch für den Kauf eines Pick-Ups den entsprechenden Wagen bekommen.

In seiner Instagram-Story gab der 51-Jährige am Montag ein Update: "Bis heute weder das Auto noch das Geld bekommen. Dafür abenteuerliche Post vom Gegenanwalt. Wie dreist kann man sein! Mein Ratschlag: NIEMALS ein Auto mit VORKASSE kaufen!", schrieb er.

Er sei auf Leute hereingefallen, die sehr sympathisch gewirkt hätten. "Ich hätte es denen niemals zugetraut, so organisiert gutgläubige Menschen hinters Licht zu führen und ihnen empathie- und emotionslos großen Schaden zuzufügen! Schrecklich diese Leute!" wütete der Schauspieler weiter.

Da das Interesse seiner Community an diesem Thema offenbar sehr groß war - Dürr bekam laut eigener Aussage viele Nachrichten - legte der frühere "Unter uns"-Darsteller später noch einmal nach und berichtete, sich für den juristischen Weg entschieden zu haben.