Dschungel-Einzug in Gefahr: Star vergisst Pass auf dem Klo
Brisbane (Australien) - Das war knapp! Unmittelbar nach der Ankunft in Australien hätte sich das Abenteuer Dschungelcamp für Ariel (21) um ein Haar wieder erledigt.
Denn wie die TV-Zicke via Instagram verraten hat, war ihr Reisepass kurze Zeit verschwunden und nirgends zu finden.
"Ich habe meinen Pass auf der Toilette vergessen", fasst das Camp-Küken sichtlich geschockt auf Instagram zusammen. Statt sich selbst auf den Weg zurück zu machen, brachte schließlich ein aufmerksamer Reisender ihren Reisepass zurück.
Glück gehabt! Denn: Die australischen Behörden gelten als die härtesten der Welt, hätten auch keine Probleme gehabt, die 21-Jährige wieder nach Hause zu schicken.
"Ich bin so krass erleichtert. Jetzt kann ich endlich in den Dschungel ziehen", freute sich die Ex von Giuliano Hediger (26).
Dieser Star musste Operation verschieben
Dass ihrem Einzug nichts mehr im Wege stehe, machte Ariel am Dienstagvormittag klar. Zu einer Fotoreihe aus ihrem Hotel schreibt sie: "Countdown läuft. Der Dschungel ruft ahhhhhhhhhhhhhhh".
Auch Mitstreiter Hubert Fella (56) hätte seine Teilnahme bei "IBES" fast absagen müssen - aus gesundheitlichen Gründen. "Ich habe einen Riss im Knie, hätte operiert werden müssen", erklärt der Ehemann von Ex-Camper Matthias Mangiapane (42) bei seiner Ankunft.
Statt sich unters OP-Messer zu legen, kampiert die "Hot oder Schrott"-Ikone ab Ende der Woche am RTL-Lagerfeuer. "Ich will Dschungelkönig werden. Die Krone soll nach Bayern."
Ab dem 23. Januar geht die 19. Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei RTL auf Sendung. Der TV-Sender aus Köln überträgt alle Ausgaben zur Prime-Time um 20.15 Uhr.
Titelfoto: RTL