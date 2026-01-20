Dschungel-Einzug in Gefahr: Star vergisst Pass auf dem Klo

Brisbane (Australien) - Das war knapp! Unmittelbar nach der Ankunft in Australien hätte sich das Abenteuer Dschungelcamp für Ariel (21) um ein Haar wieder erledigt.

Ab dem 23. Januar schickt RTL wieder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" auf Sendung. © RTL

Denn wie die TV-Zicke via Instagram verraten hat, war ihr Reisepass kurze Zeit verschwunden und nirgends zu finden.

"Ich habe meinen Pass auf der Toilette vergessen", fasst das Camp-Küken sichtlich geschockt auf Instagram zusammen. Statt sich selbst auf den Weg zurück zu machen, brachte schließlich ein aufmerksamer Reisender ihren Reisepass zurück.

Glück gehabt! Denn: Die australischen Behörden gelten als die härtesten der Welt, hätten auch keine Probleme gehabt, die 21-Jährige wieder nach Hause zu schicken.

"Ich bin so krass erleichtert. Jetzt kann ich endlich in den Dschungel ziehen", freute sich die Ex von Giuliano Hediger (26).