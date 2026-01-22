"Dschungelcamp"-Teilnehmer wehrt sich gegen Alkohol-Berichte

Hamburg/Brisbane (Australien) - In wenigen Tagen startet Stephen Dürr (51) mit elf anderen Kandidaten in das Abenteuer " Dschungelcamp " - eingeholt wird der Schauspieler aber gerade eher von seiner Vergangenheit.

"Dschungelcamp"-Teilnehmer Stephen Dürr (51) hat sich mit einer Klarstellung bei Instagram gemeldet. (Archivfoto) © IMAGO/Gartner

Vor Kurzem berichtete der "Focus", dass der 51-jährige Ende der 90er-Jahre nach einer wilden Party-Nacht mit 3,4 Promille im Krankenhaus gelandet war und nach einem Herzstillstand mehrere Stunden um sein Leben gebangt hatte.

Das Magazin schrieb mit Verweis auf Dürrs Buch "Zurück im Leben" auch über vermeintliche Depressionen und Alkoholprobleme, mit denen der Hamburger zu kämpfen gehabt habe, ehe er sich nach der dramatischen Nacht rehabilitiert habe.

Geht es nach dem zweifachen Vater selbst, entsprechen diese Angaben jedoch offensichtlich nicht so ganz der Wahrheit - das jedenfalls machte der Reality-TV-Teilnehmer am Mittwochabend in einem Statement auf Instagram deutlich.

"Klarstellung: Zu keiner Zeit gab es bei mir eine Abhängigkeit von Alkohol, noch hatte ich jemals Depressionen! Derzeit kommen alte Geschichten hoch, die falsch interpretiert werden. Ich hoffe, es verselbstständigt sich nicht", unterstrich Dürr.

Demnach sei der Abend, der im Krankenhaus endete, nicht der Höhepunkt einer dunklen Zeit im Leben des Schauspielers gewesen, sondern "einfach ein fataler Absturz", wie Dürr es selbst ausdrückte.