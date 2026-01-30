Erster Exit! Dieser Star fliegt aus dem Dschungelcamp

Gold Coast (Australien) - Nicole Belstler-Boettcher (62) muss als Erste das Dschungelcamp 2026 verlassen. Sie hat von den Zuschauerinnen und Zuschauern die wenigstens Anrufe bekommen. Stephen Dürr (51) bekam ein vielleicht und wäre somit fast rausgeflogen.

Nicole Belstler-Boettcher (62) belegt den letzten Platz und flog als erste raus. © RTL

Für die ehemalige "Marienhof"-Schauspielerin ist die Reise damit frühzeitig beendet und sie darf die restliche Zeit im Hotel absitzen.

Auch am achten Tag im Dschungelcamp wurde wieder ordentlich gelästert, geweint und gestritten.

Opfer einer Lästerattacke war mal wieder Reality-Star Eva Benetatou (33). Dass vergebene Männer für sie kein rotes Tuch sind, weiß vor allem Mitcamperin Samira Yavuz (32). Zusammen mit Ariel (22) beobachtete sie genau, wie Eva mit Bauer Patrick Romer (30) sprach.

Der machte sich Gedanken, wie es seiner Freundin Annelie geht. "Vielleicht gefällt ihr nicht, was ich hier drin mache", sagte er zu Eva. Die versuchte ihn aufzubauen: "Sie weiß doch mit Sicherheit, dass wir hier ganz normale Bezugspersonen sind."

Ariel sieht das nicht so. "Die flirten, oder? Sie weiß schon, dass sie wieder dasselbe macht", stellte die Schweizerin fest. "Sie braucht jetzt einfach ein neues Thema, sie ist sonst langweilig. Ohne Mann hat sie keine Story."

Reality-Kollegin Samira hatte im Dschungeltelefon noch einen Tipp für Eva: "Vielleicht auch mal aus der Vergangenheit lernen, damit man in der Zukunft nicht wieder sagen muss, dass einem etwas Leid tut."