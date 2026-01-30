Erster Exit! Dieser Star fliegt aus dem Dschungelcamp
Gold Coast (Australien) - Nicole Belstler-Boettcher (62) muss als Erste das Dschungelcamp 2026 verlassen. Sie hat von den Zuschauerinnen und Zuschauern die wenigstens Anrufe bekommen. Stephen Dürr (51) bekam ein vielleicht und wäre somit fast rausgeflogen.
Für die ehemalige "Marienhof"-Schauspielerin ist die Reise damit frühzeitig beendet und sie darf die restliche Zeit im Hotel absitzen.
Auch am achten Tag im Dschungelcamp wurde wieder ordentlich gelästert, geweint und gestritten.
Opfer einer Lästerattacke war mal wieder Reality-Star Eva Benetatou (33). Dass vergebene Männer für sie kein rotes Tuch sind, weiß vor allem Mitcamperin Samira Yavuz (32). Zusammen mit Ariel (22) beobachtete sie genau, wie Eva mit Bauer Patrick Romer (30) sprach.
Der machte sich Gedanken, wie es seiner Freundin Annelie geht. "Vielleicht gefällt ihr nicht, was ich hier drin mache", sagte er zu Eva. Die versuchte ihn aufzubauen: "Sie weiß doch mit Sicherheit, dass wir hier ganz normale Bezugspersonen sind."
Ariel sieht das nicht so. "Die flirten, oder? Sie weiß schon, dass sie wieder dasselbe macht", stellte die Schweizerin fest. "Sie braucht jetzt einfach ein neues Thema, sie ist sonst langweilig. Ohne Mann hat sie keine Story."
Reality-Kollegin Samira hatte im Dschungeltelefon noch einen Tipp für Eva: "Vielleicht auch mal aus der Vergangenheit lernen, damit man in der Zukunft nicht wieder sagen muss, dass einem etwas Leid tut."
Schon vor der Prüfung eskalierte es
Die Dschungelprüfung sorgte ebenfalls für ordentlich Stress. Dass Gil Ofarim (43) und Ariel (22) sich nicht gut verstehen, ist mittlerweile bekannt.
Für Ariel ist Gil ein "Verbrecher" und sie störte immer noch, dass er nicht über den Davidstern-Skandal sprechen möchte. "Ich glaube dir einfach nicht. Du bist ein Lügner. Du hast es doch selbst zugegeben."
"Ich habe weder eine Aussage beim Prozess gemacht, noch habe ich während des Prozesses ein Interview gegeben. Alles, was ich gemacht habe, war, drei Sätze zu verlesen – und dann war die Sache vorbei", versuchte Ofarim ihr zu erklären und betitelte das Gespräch als "Shit-Show".
"Du bist wie ein Terrier. Du bist wahnsinnig aggressiv", warf Gil der 22-Jährigen vor. Beste Stimmung also für die anstehende Dschungelprüfung mit dem Titel "MurwillumBAH Videocenter".
Eine Person musste dabei ein Bilderrätsel nennen, einen Filmnamen erraten und die andere Person musste in der Videothek nach dem richtigen Film suchen. Währenddessen warteten verschiedene Tiere auf die Camper.
Ariel und Gil holten fünf Sterne
Ariel versuchte am Anfang mitzurätseln, kam aber an ihre Grenzen, als Kakerlaken auf sie einprasselten. Gil blieb konzentriert und konnte fünf der sechs Rätsel lösen, bevor die beiden die Rollen tauschten.
Doch Ariel schrie wieder und hatte Angst vor den Spinnen und Schlangen. Am Ende sicherten sie fünf von zwölf Sternen.
Neue Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" könnt Ihr aktuell jeden Abend um 20.15 Uhr live bei RTL sehen oder bei RTL+ streamen.
Titelfoto: Bildmontage: RTL