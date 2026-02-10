Gil Ofarim bedankt sich bei "Verteidigerin" Sonja Zietlow

Gold Coast Australien - Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist offiziell vorbei. Dass Gil Ofarim (43) zum Dschungelkönig 2026 gewählt wurde, kommt bei vielen anderen Teilnehmern immer noch nicht gut an. Der Applaus für ihn bei "Das große Wiedersehen" fiel am Montagabend verhalten aus. Laut Ofarim waren "alle müde".

Ariel (22, M.) hätte sich gewünscht, dass Gil Ofarim (43, l.) sich klarer äußert. © RTL

Für einige seiner Mitcamper waren allerdings immer noch so einige Sachen unklar. Vor allem Ariel (22) blieb ihrer Linie treu und forderte Antworten zum Davidstern-Skandal von 2021.

"Er war für diese Story hier drin. Dann erwartet man auch, dass er Stellung dazu nimmt", sagte sie. "Mir war es ganz wichtig, meine Stimme zu erheben. Nicht gegen einen Menschen, sondern für die Werte, für die ich einstehe", so die Schweizerin. Ihr ginge es dabei nicht um Mobbing.

Noch bevor Ofarim sich selbst dazu äußern konnte, sprang Moderatorin Sonja Zietlow (57) ihm zur Seite. "Er war jetzt nicht unbedingt wegen der Story hier drin, er wurde jahrelang vor diesem Skandal schon mehrfach angefragt, als Gil, der Sänger", stellte sie klar.

Ariel antwortete, dass sie sich so eine Antwort von Gil im Camp gewünscht hätte. "Aber du hast ja anscheinend ganz genaue Vorstellungen, wie er sich hätte verhalten sollen. Er konnte doch die Erwartungen überhaupt nicht erfüllen. Wie hätte er euch zufriedenstellen können?", entgegnete Zietlow.

Ofarim bedankte sich, dass die Moderatorin ihn verteidigte und führte erst nach Aufforderung von Co-Moderator Jan Köppen (42) weiter aus.