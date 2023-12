Chronologie des Prozesses des Jahres: Gil Ofarim nach Antisemitismus-Lüge ohne Urteil

Im November startete der Prozess gegen Gil Ofarim am Leipziger Landgericht. In der TAG24-Chronologie sind einige der Wendepunkte zusammengefasst.

Leipzig - Der Gerichtsprozess, der in Leipzig im Jahr 2023 wohl am meisten Aufsehen nach sich gezogen hat, war das Verfahren gegen den Musiker Gil Ofarim (41). Warum die Verhandlung doch schneller vorbei war als gedacht, warum kein Urteil fiel und ob Gil Ofarim bereits seine Strafe bezahlt hat, erfahrt Ihr in der TAG24-Chronologie.

Hickhack um den Prozessstart

Das viral gegangene Video des Musikers wurde mittlerweile von Instagram gelöscht - genauso wie sein gesamter Account. © Instagram/gilofarim Ursprünglich war bereits der Oktober 2022 für den Prozessstart vorgesehen, dieser sollte jedoch noch einmal ein knappes Jahr auf sich warten lassen: Eine Woche vor dem ersten Prozesstermin wurde selbiger auf unbestimmte Zeit verschoben. Wegen einer "Terminkollision" hatten Ofarims Anwälte den Verhandlungstermin abgesagt, auch ein weiterer Antrag der Nebenklage und Kritikpunkte bezüglich der starken Medienpräsenz des Falls spielten bei der Absage eine Rolle. Noch im Juni 2023 fehlte von einem konkreten ersten Verhandlungstermin jede Spur - vonseiten der Leipziger Justiz hieß es, das Verfahren gegen den Musiker habe "nicht die höchste Priorität". Erst Mitte Juli dann gab das Landgericht den 7. November als Prozessstart bekannt. Für das Verfahren wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung wurden zunächst zehn Verhandlungstage anberaumt, auch eine falsche Versicherung an Eides statt wurde dem 41-Jährigen zur Last gelegt.

Zahlreiche Zeugen stützten Standpunkt der Anklage

Hunderte Menschen kamen zur Demonstration vor dem "The Westin" kurz nach dem Vorfall. © dpa/Dirk Knofe

Gil Ofarim überraschte mit unerwartetem Geständnis