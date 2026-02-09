Ex-Dschungelkönig packt aus: Darauf kommt es im Finale wirklich an

Köln/Hamburg - Gil Ofarim (43) ist Dschungelkönig 2026 . Wie sich der Musiker im Finale gefühlt haben muss? Als ehemaliger Gewinner der Show weiß Filip Pavlovic (31) genau, worauf es in der letzten Folge ankommt und welche Gedanken aufkommen. Schließlich wurde der 31-Jährige 2022 zum Dschungelkönig gekrönt .

Filip Pavlovic (31) hat 2022 das Dschungelcamp als König verlassen. © Bildmontage: Screenshot Instagram/filip_pavlovic1

Der Reality-Star erinnert sich noch gut an das Finale von vor vier Jahren. "Man macht sich sehr viele Gedanken - gerade beim letzten Tag. Dann schaust du dich um und weißt, wie der erste Tag war. Und dann seid ihr plötzlich die letzten drei", erinnert sich Pavlovic im Gespräch mit BILD.

Doch nicht nur die Krone, auch andere Dinge schwirrten dem 31-Jährigen damals im Kopf herum: "Dann denkst du an die Kohle und denkst dir: Boa, jetzt bin ich schon so weit gekommen. Jetzt will ich eigentlich auch gewinnen."

Kommt es also doch mehr auf die Gage statt auf die Krone an? Nach kurzem Überlegen nimmt der Reality-Star seine Aussage um die "Kohle" wieder zurück und stellt klar: "Wobei, das mit der Kohle ist gar nicht so der Fokus. Das hat man natürlich auch im Hinterkopf, aber es geht um die Krone. Man möchte König oder Königin werden."

Schließlich werden die Kandidaten auch am letzten Tag im Dschungel noch einmal ordentlich gefordert. "Da muss man ja auch erst mal die Prüfungen durchstehen. Die einen schaffen es, die anderen nicht. Und dann gilt es einfach nur abzuwarten", erklärt er weiter.