Insolvenz! Ist Heinz Hoenig im Dschungelcamp, um Schulden abzuzahlen?

Während der dreijährigen "Wohlverhaltensphase" (also bis September 2026) werden Hoenigs Einnahmen an einen Treuhänder weitergereicht, der seine übrigen Schulden abbezahlt.

Eine stattliche Schulden-Summe von 157.686,29 Euro sammelte Hoenig bis zum 21. Juli 2021 an. Zur Verfügung standen dem Rentner bis dahin jedoch nur 3381,15 Euro, wie aus den Akten hervorgeht. Abstottern war also unmöglich!

Der 72-Jährige freut sich seinen Angaben nach auf neue "Erkenntnisse" im australischen Dschungel. © RTL Deutschland

Eingezogen in den australischen Urwald ist Hoenig mit den Worten: "Erkenntnisse, Erkenntnisse - die kannste nicht kaufen. Die musst du erleben."

Weiter äußerte sich der ehemalige Fernseh-Star, dass er "dieses Jahr halt Bock darauf" hätte: "Ich will das einfach mal erleben. Ich bin jetzt frei dafür."

Erkenntnisse konnte Hoenig bislang nur wenige sammeln. Für Dschungelprüfungen stand der Camp-Älteste bislang nie zur Wahl.

Auch ansonsten geht er es ruhig an. Schon an Tag eins war der Weg zur Toilette zu weit für ihn. Hoenig pinkelte in den Busch, der Sender ließ es zu - ohne Strafe! Viele Zuschauer können den Kuschelkurs nicht nachvollziehen, echauffieren sich in den sozialen Netzwerken darüber.

Wie viel an seinen Aussagen also tatsächlich dran ist und wie sehr es dem 72-Jährigen um seine Schuldenfreiheit geht, wird nur er selbst wissen.

Seine Gläubiger dürfte es jedoch freuen, dass er diese Strapazen auf sich nimmt, um die offenen Forderungen endlich abzuzahlen.