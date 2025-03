"Marie fängt Feuer": Dschungelcamp-Star feiert Cameo-Auftritt neben Amira Aly

Amira Aly (32, r.) spielt in der Folge eine Reporterin namens Lissa. © ZDF/Susanne Bernhard

Der gebürtige Münchner wird einen kurzen Cameo-Auftritt haben, wie TAG24 erfuhr. Auch Amira Aly (32), die Ex-Ehefrau von Comedian Oliver Pocher (47), wird in der Folge mit dem Titel "Verschüttet", die am heutigen Donnerstag um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird, einen Gastauftritt haben. Sie spielt eine Reporterin namens Lissa.

Fabio Knez wurde durch seine Teilnahme an mehreren Reality-TV-Shows bekannt. 2022 war er bei der Dating-Show "Make Love, Fake Love" dabei. 2023 war er bei der dritten Staffel "Are you the One? – Realitystars in Love" zu sehen. Und 2024 war er Teilnehmer beim RTL-Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

In der neuesten Episode von "Marie fängt Feuer" werden vier Teenager nach einem Drogentrip verschüttet. Marie Reiter (Christine Eixenberger, 38) und ihr Team von Feuerwehr und Bergwacht stehen vor einer schwierigen Mission in den Murnauer Bergen.

Besonders brisant wird der Einsatz, als sich herausstellt, dass einer der Jugendlichen der Sohn von Rettungssanitäter Markus (Thomas Unger, 55) ist. Als Betroffener setzt er alles daran, an der Rettungsmission teilzunehmen – was zu Spannungen zwischen ihm und Marie führt.