Jan Köppen in Plauderlaune: Diese Dschungel-Stars haben am stärksten gestunken

Köln/Australien - Kurz vor TV-Start des Dschungelcamps verrät Moderator Jan Köppen (42) hochbrisante Details aus dem Nähkästchen. Diese Stars haben im Dschungel am stärksten gerochen!

Gigi Birofio (26, l.) soll in den vergangenen drei Jahren der geruchsintensivste Dschungel-Star gewesen sein. © RTL

Drei Staffeln "IBES" hat der "Ninja Warrior"-Gastgeber mittlerweile schon moderiert und dabei so einige Stars gesehen und gerochen.

Im Podcast "Café Cringe" von YouTuberin Mirella Precek (32) haut Köppen zu diesem Thema gleich mehrere Klopper raus. "Das ist abartig. Wenn die da aus dem Camp kommen", kündigt der Kollege von Sonja Zietlow (57) an.

Ganz besonders schlimm gemüffelt habe ihm zufolge Ex-Kandidat Gigi Birofio (26). "Ich glaube, der Schlimmste war in meiner ersten Staffel Gigi. Ich weiß nicht, ob das am Dschungel lag, aber der roch sehr intensiv", verrät der Moderator.

Das größte Problem sieht der Nachfolger von Daniel Hartwich (47) in fehlender Hygiene, Hitze und dem permanenten Rauch des Lagerfeuers. "Die machen da immer so Katzenwäsche, das Feuer riecht, und irgendwann zieht der Qualm des Feuers in alles ein. Das wirst du nicht mehr los."