Jan Köppen in Plauderlaune: Diese Dschungel-Stars haben am stärksten gestunken
Köln/Australien - Kurz vor TV-Start des Dschungelcamps verrät Moderator Jan Köppen (42) hochbrisante Details aus dem Nähkästchen. Diese Stars haben im Dschungel am stärksten gerochen!
Drei Staffeln "IBES" hat der "Ninja Warrior"-Gastgeber mittlerweile schon moderiert und dabei so einige Stars gesehen und gerochen.
Im Podcast "Café Cringe" von YouTuberin Mirella Precek (32) haut Köppen zu diesem Thema gleich mehrere Klopper raus. "Das ist abartig. Wenn die da aus dem Camp kommen", kündigt der Kollege von Sonja Zietlow (57) an.
Ganz besonders schlimm gemüffelt habe ihm zufolge Ex-Kandidat Gigi Birofio (26). "Ich glaube, der Schlimmste war in meiner ersten Staffel Gigi. Ich weiß nicht, ob das am Dschungel lag, aber der roch sehr intensiv", verrät der Moderator.
Das größte Problem sieht der Nachfolger von Daniel Hartwich (47) in fehlender Hygiene, Hitze und dem permanenten Rauch des Lagerfeuers. "Die machen da immer so Katzenwäsche, das Feuer riecht, und irgendwann zieht der Qualm des Feuers in alles ein. Das wirst du nicht mehr los."
Jan Köppen enttarnt zweiten Mief-Promi
Insbesondere die Teilnehmenden der jüngsten Staffel von 2025 sollen ziemlich gemieft haben, gibt er zu. "Es gibt so Jahrgänge, die waschen sich gar nicht, und es gibt so Jahrgänge, die kriegen es hin. Letztes Jahr, die waren eklig!"
Auch Influencer "Twenty4Tim" (25) soll Jan Köppen zufolge nach seinem Dschungel-Exit vor zwei Jahren nicht allzu gut gerochen und Womanizer Gigi Birofio unfreiwillig Konkurrenz gemacht haben.
Trotzdem erreichte der gebürtige Bergisch Gladbacher am Ende der 17. Staffel den dritten Platz - fast so erfolgreich wie Mief-Kollege Gigi, der ein Jahr später den zweiten Platz holte.
Für die neue Staffel hält sich das RTL-Gesicht in Bezug auf Stinke-Potenzial der Promis noch fein säuberlich zurück.
Titelfoto: IMAGO / Stephan Wallocha