Kurz vor Dschungel-Start: Diese Stars finden Sonja und Jan eher nicht so spannend

Köln - Kurz vor dem Start des Dschungelcamps 2026 verrieten die Moderatoren Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) nun, welche Kandidaten für sie besonders interessant sind - und welche sie eher nicht so spannend finden.

Jan Köppen (42) und Sonja Zietlow (57) haben sich fit gemacht für den bald anstehenden Dschungel-Marathon. © RTL / Pascal Bünning

Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" flimmert ab dem 23. Januar über die heimischen Bildschirme, während RTL inzwischen auch alle diesjährigen Teilnehmer verraten hat.

Der Kölner Sender hat dabei wieder für eine bunte Mischung aus mehr oder weniger prominenten Kandidaten - darunter Musiker Gil Ofarim (43), Model Mirja du Mont (49) und Ex-Fußballer-Frau Simone Ballack (49) - gesorgt, während auch das Moderatoren-Duo Sonja und Jan schon dem Staffel-Start entgegenfiebert.

Auf welche Teilnehmer die beiden sich dabei besonders freuen, verrieten sie schon vorab im RTL-Interview: "Menschen, die etwas erlebt haben, sind spannender als solche, die nur aus einem anderen Format kommen", offenbarte Sonja, während Jan ergänzte: "Wenn ein 23-Jähriger Lebensweisheiten erzählt, nimmt man das nicht immer unbedingt ernst."

Konkrete Namen aus dem aktuellen Cast nannte das Moderatoren-Duo zwar nicht, führte mit der amtierenden Dschungelkönigin Lilly Becker (49) jedoch ein Positiv-Beispiel als "die perfekte Kandidatin" an.