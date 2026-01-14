 5.942

Spitzenverdienerin: Diese Gage lockte Simone Ballack ins Dschungelcamp

Das Dschungelcamp 2026 steht vor der Tür und bringt wieder zwölf Promis nach Australien. Simone Ballack gilt bei den Frauen sogar als Spitzenverdienerin.

Von Paulina Sternsdorf

München - Simone Ballack (49) zieht ins Dschungelcamp. Bereits ein Jahr zuvor wurde sie von RTL angefragt – doch lehnte ab. Für 2026 griff der Sender schließlich tiefer in die Tasche und lockte die 49-Jährige mit einer Mega-Gage.

Simone Ballack (49) lehnte 2025 die Dschungelcamp-Teilnahme ab.  © RTL

Am 23. Januar startet wieder "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" auf RTL. Für viele teilnehmenden Promis ein lukratives Geschäft.

Auch Simone Ballack könne sich sicherlich nicht beschweren, wie sie selbst der "AZ" verriet. Und Ex-Camperin Micaela Schäfer (42) will sogar ganz genau die Gagen der Promis kennen.

Laut Schäfer soll die Unternehmerin circa 190.000 Euro durch ihre Teilnahme an der RTL-Show verdienen: "Sie wird zu den Spitzenverdienern der diesjährigen Staffel gehören."

Simone Ballack selbst äußerte sich zur genauen Summe nicht – nur so viel: "Die Gage fiel so aus, dass sie ein zusätzlicher, nicht unerheblicher Anreiz für die Teilnahme am Dschungelcamp war."

Spitzenverdiener bei den Männern schockte mit Antisemitismus-Skandal

Gil Ofarim (43) fliegt trotz Skandal in den Dschungel.
Gil Ofarim (43) fliegt trotz Skandal in den Dschungel.  © Hendrik Schmidt/dpa

Insgesamt zwölf Promis kämpfen um die heiß begehrte Dschungelkrone in Australien. Bei den Männern soll Sänger Gil Ofarim (43) laut Micaela Schäfer am meisten Geld mit nach Hause bringen. Circa 250.000 Euro soll der 43-Jährige bekommen – trotz langjährigem Skandal.

Im Oktober 2021 erhob der Sänger schwere Vorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter in Leipzig und beschuldigte ihn antisemitischen Verhaltens. Ofarim erklärte, ihm sei wegen des Davidsterns an seiner Halskette die Anmietung eines Hotelzimmers verweigert worden.

Der beschuldigte Mitarbeiter wies diese Anschuldigungen entschieden zurück und leitete rechtliche Schritte wegen Verleumdung ein.

Am sechsten Verhandlungstag räumte Gil Ofarim schließlich ein: "Die Vorwürfe treffen zu. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid."

