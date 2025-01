Lilly Becker zeigt im Dschungel ihr wahres Gesicht: "Er ist und bleibt ugly, er ist ein ekelhafter Junge"

Gold Coast (Australien) - Nach drei abgebrochenen Prüfungen steht Sam Dylan (33) in Sachen Beliebtheit nicht gerade auf Platz 1 im Dschungelcamp . Für Lilly Becker (48) reicht inzwischen schon allein sein Anblick, um komplett an die Decke zu gehen.

Wen Lilly (48) da wohl nachäfft? Hm, schwierige Frage ... © RTL

Lilly macht ihrem Frust über Sams versemmelte Prüfungen zu jeder Gelegenheit Luft - und das mit einer Lautstärke, die sich gewaschen hat: Als Sam seine Nachtwache ausdiskutieren will, fährt sie ihm knallhart ins Wort: "Hör mal zu. Shut up!"

Das kann der nicht gerade auf den Mund gefallene Sam natürlich nicht auf sich sitzen lassen und brüllt kurzerhand zurück: "Nicht shut up, so redet man nicht mit mir – hab' mal ein bisschen Respekt!"

Auf einen gemeinsamen Nenner kommen die beiden wie zu erwarten nicht, stattdessen legt Sam im Dschungeltelefon nochmal nach: "So kann sie mit ihrem Sohn reden, aber nicht mit mir. Bei Boris Becker hat sie es vielleicht täglich gesagt und er hat dann shut up gemacht. Ich aber nicht!"



Auch die Vermittlungsversuche der anderen Camp-Bewohner können diesen Streit nicht schlichten - was auch daran liegen könnte, dass Lilly sich eindeutig auf die "fiese Schlange" Sam eingeschossen hat: "Ich kenn' ihn nicht, ich mag ihn sowieso nicht – von Anfang an. Wie er redet, was er tut – er ist nicht mein Typ. Ich hass' den."