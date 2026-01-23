Luxusartikel als Waffe: Samira konfrontiert Ehemann-Affäre Eva im Dschungelcamp
München/Australien - Eine Schlammschlacht wollte Samira Yavuz (32) im Dschungelcamp eigentlich vermeiden. Doch ihr mitgebrachter Luxusartikel könnte für Zündstoff zwischen ihr und Eva Benetatou (33), der Ex-Affäre ihres Mannes, sorgen.
Serkan (32) und Samira Yavuz sind seit Anfang Februar 2025 getrennt - schuld daran ist Reality-Sternchen Eva, die eine Affäre mit dem 32-Jährigen hatte.
Zwar beteuerte Eva Benetatou, dass es nur eine einsame Nacht gewesen sei, gab sich selbst aber keine Schuld am Scheitern der Yavuz-Ehe.
Zu einer Aussprache zwischen den zwei Frauen kam es aber nie - bis jetzt! Denn im Dschungelcamp werden Samira und Eva aufeinandertreffen. Und die 32-Jährige plante bereits vorab genau, wie sie auf das Thema Seitensprung zu sprechen kommen könnte.
Auf ihrem Luxusartikel - einem Kissen mit ihren Kindern darauf - nutzte Samira Yavuz die Rückseite clever, um einen privaten Chat der Affäre ihres Mannes abzudrucken. Gegenüber RTL zeigte sie die vollständige Nachricht.
Samira Yavuz rechnet mit Eva ab
"Samira, es tut mir furchtbar leid", schrieb Eva der Mutter von zwei Töchtern. Im Chat bot sie Samira sogar noch ein "offenes Ohr" an, nichts deutet darauf hin, dass die 33-Jährige selbst an der Trennung beteiligt sein könnte.
"Eva ist in meinen Augen unehrlich und gewissenlos. Eine Entschuldigung von ihr hätte für mich wenig Bedeutung. Ich habe ihre eigene Instagram-Nachricht an mich auf meinen Kissenbezug mitgebracht, um sie damit zu konfrontieren." Samira Yavuz tritt ihrer Rivalin also mit Beweisen gegenüber.
Für sie ist klar: "Niemand hat sie gebeten, mir ein offenes Ohr anzubieten, nachdem sie Serkan ihre offenen Beine angeboten hat." Für die 32-Jährige ist klar, dass die Nachricht Evas wahres Gesicht enthülle. "Ich bin gespannt auf ihre Reaktion."
Titelfoto: RTL