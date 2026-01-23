Luxusartikel als Waffe: Samira konfrontiert Ehemann-Affäre Eva im Dschungelcamp

München/Australien - Eine Schlammschlacht wollte Samira Yavuz (32) im Dschungelcamp eigentlich vermeiden. Doch ihr mitgebrachter Luxusartikel könnte für Zündstoff zwischen ihr und Eva Benetatou (33), der Ex -Affäre ihres Mannes , sorgen.

Mit ihrem Luxusartikel sorgt Samira Yavuz (32) für Ärger. © RTL

Serkan (32) und Samira Yavuz sind seit Anfang Februar 2025 getrennt - schuld daran ist Reality-Sternchen Eva, die eine Affäre mit dem 32-Jährigen hatte.

Zwar beteuerte Eva Benetatou, dass es nur eine einsame Nacht gewesen sei, gab sich selbst aber keine Schuld am Scheitern der Yavuz-Ehe.

Zu einer Aussprache zwischen den zwei Frauen kam es aber nie - bis jetzt! Denn im Dschungelcamp werden Samira und Eva aufeinandertreffen. Und die 32-Jährige plante bereits vorab genau, wie sie auf das Thema Seitensprung zu sprechen kommen könnte.

Auf ihrem Luxusartikel - einem Kissen mit ihren Kindern darauf - nutzte Samira Yavuz die Rückseite clever, um einen privaten Chat der Affäre ihres Mannes abzudrucken. Gegenüber RTL zeigte sie die vollständige Nachricht.