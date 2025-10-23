Mega-Zoff vorprogrammiert! Erzfeindinnen ziehen wohl ins Dschungelcamp ein

Köln - Diese Auswahl dürfte für reichlich Gesprächsstoff im " Dschungelcamp " sorgen! Denn angeblich werden zwei Erzfeindinnen ab Januar 2026 im australischen Busch zu sehen sein.

Zwischen Samira Yavuz (31) und Eva Benetatou (33) herrscht aktuell eine explosive Stimmung. Jetzt sollen beide wohl ins "Dschungelcamp" ziehen. © Bildmontage: Instagram/samirayasminleila (Screenshot), Instagram/evanthiabenetatou (Screenshot)

Wie BILD nämlich berichtet, wird Samira Yavuz (31) nach Down Under fliegen. Das Besondere daran: Auch Eva Benetatou (33) soll sich den ekeligen Dschungelprüfungen stellen wollen.

Die Brisanz an der Geschichte ist, dass das 33-jährige Trash-Sternchen die Affäre von Samiras Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) ist.

Denn Anfang des Jahres gab Eva preis, dass sie auf der After-Show-Party von "Kampf der Realitystars" in Köln einen One-Night-Stand gehabt habe.

"Das Aufeinandertreffen von Samira und Eva wäre pures Dynamit, das weiß auch RTL", soll ein Produktionsinsider gegenüber des Mediums zugegeben haben.

Seit der Fremdgeh-Beichte der gebürtigen Griechin ist die Stimmung zwischen den beiden Frauen, die sich ebenfalls aus etlichen Trash-Formaten kennen, explosiv und könnte im Dschungel für viel Zündstoff sorgen.