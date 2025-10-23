Mega-Zoff vorprogrammiert! Erzfeindinnen ziehen wohl ins Dschungelcamp ein
Köln - Diese Auswahl dürfte für reichlich Gesprächsstoff im "Dschungelcamp" sorgen! Denn angeblich werden zwei Erzfeindinnen ab Januar 2026 im australischen Busch zu sehen sein.
Wie BILD nämlich berichtet, wird Samira Yavuz (31) nach Down Under fliegen. Das Besondere daran: Auch Eva Benetatou (33) soll sich den ekeligen Dschungelprüfungen stellen wollen.
Die Brisanz an der Geschichte ist, dass das 33-jährige Trash-Sternchen die Affäre von Samiras Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) ist.
Denn Anfang des Jahres gab Eva preis, dass sie auf der After-Show-Party von "Kampf der Realitystars" in Köln einen One-Night-Stand gehabt habe.
"Das Aufeinandertreffen von Samira und Eva wäre pures Dynamit, das weiß auch RTL", soll ein Produktionsinsider gegenüber des Mediums zugegeben haben.
Seit der Fremdgeh-Beichte der gebürtigen Griechin ist die Stimmung zwischen den beiden Frauen, die sich ebenfalls aus etlichen Trash-Formaten kennen, explosiv und könnte im Dschungel für viel Zündstoff sorgen.
Reist auch Serkan Yavuz in den australischen Busch?
Noch brisanter könnte der Dschungel-Aufenthalt werden, wenn jetzt noch Serkan selbst in Australien dabei wäre.
Doch daraus wird jetzt anscheinend nichts! Zwar habe der 32-Jährige auch zur engeren Auswahl des Senders gehört, allerdings werde Samiras Noch-Gatte nach "BILD"-Informationen nun doch nicht den weiten Weg in den australischen Busch antreten.
"RTL wird wie üblich alle Dschungelstars rechtzeitig zum Sendungsstart im Januar bekannt geben", macht der Kölner Privatsender klar.
Allerdings dürfte schon das Aufeinandertreffen von Eva und Samira für eine Menge Unterhaltung bei den Fans und anderen Teilnehmern sorgen.
Zu diesen soll im Übrigen auch ein "GZSZ"-Star gehören. Demnach wird Hardy Krüger Jr. (57) das Busch-Abenteuer wagen. Gerüchte gibt es zudem um Martin Angelo (32), Calvin Kleinen (33), Umut Tekin (28) und Lennart Borchert (25).
