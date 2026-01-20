Vor dem "Dschungelcamp": Mirja du Mont erhält SMS von Ex-Mann Sky, die sie baff macht

Köln - Ende der Woche startet das " Dschungelcamp ", weshalb sich die zwölf Stars bereits auf den Weg nach Australien gemacht haben. Vorm Abflug hat Mirja du Mont (49) noch eine überraschende Nachricht ihres Ex-Mannes Sky (78) erhalten, die sie baff gemacht hat.

Mirja du Mont (49) wird ab dem 23. Januar das Abenteuer "Dschungelcamp" wagen. © RTL / Hintergrund KI-generiert

"Gestern kam die letzte SMS, die er mir geschrieben hat und die war krass", verrät das ehemalige Playmate des Jahres 2000 gegenüber RTL.

"Wir stehen immer hinter dir. Also, die Kinder und ich. Lass dich nicht provozieren. Bleib wie du bist. Du bist unsere Miri. Das reicht. Und wer anders musst du nicht sein", habe Sky seiner Ex-Gattin geschrieben.

Vor ihrer Zusage habe sie den 78-Jährigen allerdings nicht um Erlaubnis gebeten. "Er fragt mich auch nicht, was er arbeitet", macht Mirja klar.

Also der "Schuh des Manitu"-Star dann jedoch von ihrer Teilnahme gehört habe, sei es zu einer Reaktion gekommen. "'Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht, würde ich nicht machen. Also, wirklich so richtig, so heftig'", soll Sky ihr geschrieben haben.

Anders habe es jedoch bei ihren Kindern ausgesehen, die ein Mitspracherecht gehabt hätten.