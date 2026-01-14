Drama vorprogrammiert? Das sollen die Nachrücker fürs "Dschungelcamp" sein
Köln - Am 23. Januar geht's endlich wieder los: Dann werden sich zwölf Kandidaten wieder an das Abenteuer "Dschungelcamp" wagen. Sollte jedoch einer der Promis ausfallen, stehen zwei Stars bereit, um sie zu ersetzen.
Wie "BILD" erfahren haben will, soll Peter Klein einer der Nachrücker sein. Der 58-Jährige löste vor drei Jahren einen der größten Dschungel-Eklats der Geschichte aus.
Im "Versace"-Hotel soll es zu einer Affäre mit Schauspielerin Yvonne Woelke (46), mit der er offiziell seit 2024 zusammen ist, gekommen sein.
Während der Ex von Iris Katzenberger (58) einst als Begleiter seines Schwiegersohnes Lucas Cordalis (58) in Australien war, bewohnte die 46-Jährige das Hotel, da sie als Begleitperson von Djamila Rowe (58) in Down Under war.
Doch nicht nur Peter Klein soll auf der Nachrückerliste stehen, sondern auch Reality-Sternchen Brenda Brinkmann (23).
Zuletzt sorgte sie bereits in der "Villa der Versuchung" für Aufsehen, wo sie mit 40.190 Euro das meiste Geld ausgab. Bekanntheit erlangte Brenda durch "Beauty & The Nerd" sowie "Too Hot to Handle: Germany".
Diese Stars kämpfen in diesem Jahr um die Dschungel-Krone
Ob aber wirklich einer der beiden Nachrücker, die sich bereits beide in Down Under befinden sollen, zum Einsatz kommt, entscheidet sich erst kurzfristig in Australien.
Das ist auch nur der Fall, wenn einer der zwölf Stars frühzeitig das Camp verlassen muss oder möchte.
In diesem Jahr kämpfen Schauspielerin und Model Mirja du Mont (49), TV-Star Umut Tekin (28), Musiker Gil Ofarim (43), die beiden Reality-Stars Eva Benetatou (33) und Samira Yavuz (32) sowie der ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Patrick Romer (30) um die Dschungel-Krone.
Konkurrenz bekommen sie von Unternehmerin Simone Ballack (49), den Schauspielern Hardy Krüger (57, "GZSZ") sowie Stephen Dürr (51, "Unter Uns"), Produkttest-Legende Hubert Fella (57) sowie Reality-Star Ariel (22) und Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62, "Marienhof").
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/peterklein_official (Screenshot), IMAGO / STAR-MEDIA