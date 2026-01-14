Drama vorprogrammiert? Das sollen die Nachrücker fürs "Dschungelcamp" sein

Köln - Am 23. Januar geht's endlich wieder los: Dann werden sich zwölf Kandidaten wieder an das Abenteuer " Dschungelcamp " wagen. Sollte jedoch einer der Promis ausfallen, stehen zwei Stars bereit, um sie zu ersetzen.

Peter Klein (58) und Brenda Brinkmann (23) sollen die Nachrücker für das "Dschungelcamp" sein. © Bildmontage: Instagram/peterklein_official (Screenshot), IMAGO / STAR-MEDIA

Wie "BILD" erfahren haben will, soll Peter Klein einer der Nachrücker sein. Der 58-Jährige löste vor drei Jahren einen der größten Dschungel-Eklats der Geschichte aus.

Im "Versace"-Hotel soll es zu einer Affäre mit Schauspielerin Yvonne Woelke (46), mit der er offiziell seit 2024 zusammen ist, gekommen sein.

Während der Ex von Iris Katzenberger (58) einst als Begleiter seines Schwiegersohnes Lucas Cordalis (58) in Australien war, bewohnte die 46-Jährige das Hotel, da sie als Begleitperson von Djamila Rowe (58) in Down Under war.

Doch nicht nur Peter Klein soll auf der Nachrückerliste stehen, sondern auch Reality-Sternchen Brenda Brinkmann (23).

Zuletzt sorgte sie bereits in der "Villa der Versuchung" für Aufsehen, wo sie mit 40.190 Euro das meiste Geld ausgab. Bekanntheit erlangte Brenda durch "Beauty & The Nerd" sowie "Too Hot to Handle: Germany".