RTL-Boss verrät: Neue Prüfungen und "große Überraschung" fürs Dschungelcamp

Köln - Die neue Staffel von " Ich bin ein Star - Holt mich hier raus " steht unmittelbar in den Startlöchern, da verrät einer der RTL-Bosse: Die Show wird generalüberholt!

Auch auf Jan Köppen (42) und Sonja Zietlow (57) kommt in diesem Jahr die ein oder andere Neuigkeit dazu. © United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH/United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH/obs

Unter anderem mit dieser Ankündigung stimmt RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner (47) die Zuschauer auf die 19. Ausgabe von "IBES" an.

Im Interview mit TV Digital stellt der TV-Macher klar, dass ein Großteil der Neuerungen die Dschungelprüfungen betreffen werde. "Natürlich haben wir ein paar wiederkehrende Klassiker wie den 'Creek der Sterne', aber rund 90 Prozent der Prüfungen sind neu."



Welche Dschungelprüfungen genau vom Renovierungspaket betroffen sind, ließ der 47-Jährige allerdings offen. Außerdem deutete er an, dass gleich zu Beginn der ersten Folge ebenfalls eine "größere Änderung" geplant sei.

"Diese Überraschung kommt gleich in der ersten Show", kündigt Küttner an. Zu viel wolle er vor dem TV-Start jedoch nicht verraten.