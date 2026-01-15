RTL-Boss verrät: Neue Prüfungen und "große Überraschung" fürs Dschungelcamp
Köln - Die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" steht unmittelbar in den Startlöchern, da verrät einer der RTL-Bosse: Die Show wird generalüberholt!
Unter anderem mit dieser Ankündigung stimmt RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner (47) die Zuschauer auf die 19. Ausgabe von "IBES" an.
Im Interview mit TV Digital stellt der TV-Macher klar, dass ein Großteil der Neuerungen die Dschungelprüfungen betreffen werde. "Natürlich haben wir ein paar wiederkehrende Klassiker wie den 'Creek der Sterne', aber rund 90 Prozent der Prüfungen sind neu."
Welche Dschungelprüfungen genau vom Renovierungspaket betroffen sind, ließ der 47-Jährige allerdings offen. Außerdem deutete er an, dass gleich zu Beginn der ersten Folge ebenfalls eine "größere Änderung" geplant sei.
"Diese Überraschung kommt gleich in der ersten Show", kündigt Küttner an. Zu viel wolle er vor dem TV-Start jedoch nicht verraten.
Gil Ofarim teuerster Dschungel-Star aller Zeiten?
Bereits im Vorfeld wurde über Änderungen im Show-Ablauf spekuliert - jetzt hat Markus Küttner vorübergehend für Klarheit gesorgt.
Auch zur anhaltenden Debatte um die Verpflichtung von Gil Ofarim (43) hat Küttner Stellung bezogen und dabei die RTL-Pläne verteidigt. "Ich kann verraten, dass wir Gil Ofarim schon vor zehn Jahren das erste Mal angefragt haben. Wir dachten immer: Der wäre super - spannende Persönlichkeit, Kinderstar, Popstar, riesige Musikkarriere, unter anderem in Asien, 'Let's Dance'-Gewinner."
Erst neulich hatte Schauspieler und Dschungelcamper Hardy Krüger Jr. (57) angekündigt, dem Musiker am Buschfeuer auf den Zahn fühlen zu wollen.
Medienberichten zufolge soll Gil Ofarim der teuerste Einkauf der Dschungelgeschichte sein. Demnach soll der 43-Jährige mehr als 300.000 Euro für seine Teilnahme bei "IBES" kassieren. Los geht es ab dem 23. Januar live bei RTL und im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: -/RTL/dpa, United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH/United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH/obs