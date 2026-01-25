Samira lässt Kissen-Bombe platzen: "Schämst du dich nicht?"

Gold Coast (Australien) - Konfrontation im Dschungel: An Tag 3 von " Ich bin ein Star - Holt mich hier aus " lässt Samira Yavuz (32) die Kissenbombe platzen. Im Camp stellt sie Eva Benetatou (33) nach dem Fremdgeh-Skandal mit Serkan Yavuz (32) zur Rede.

Samira Yavuz (32, l.) rechnet im Dschungel auf einem Feldbett mit Eva Benetatou (33) ab. © RTL

"Ich finde es schade, dass du nicht auf mich zugekommen bist", sagt Samira zu Eva, die selbst kein Problem in ihrem Verhalten sieht.

Sofort legt die enttäuschte Zweifachmama nach: "Du hast mir doch ein offenes Ohr angeboten mit der Trennung, oder? Soll ich dir das vorlesen, was du mir geschrieben hast? Ich kann's dir zeigen. Ich bin nämlich echt schockiert", betont Samira, während sie in der Hand bereits die Nachricht hält - abgedruckt auf ihrem Kissen.

Dort steht etwa geschrieben: "Wenn du ein offenes Ohr brauchst, einen Ratschlag oder eine Umarmung, ich bin für dich da." Diese Worte seien einfach "unfassbar dreist", so Samiras Vorwurf. "Schämst du dich nicht?" Die gebürtige Griechin reagiert kleinlaut und versucht sich zu entschuldigen, stellt aber auch zugleich fest: "Ich bin nicht die Ehebrecherin."

Die Antwort ist für Samira der Beweis, dass bei Eva keinerlei Einsicht besteht: "Die meint das null ernst. Das ist ihr scheißegal. Alles ist berechnend bei ihr, alles hat irgendwie einen Hintergedanken", so ihr Statement im Dschungeltelefon.