Fake-Story im Dschungel enttarnt? Umuts Bruder belastet Ariel schwer

An Tag vier des Dschungelcamps platzte Umut Tekin plötzlich heraus, Ariel habe ihm eine gefakte Lovestory vorgeschlagen. Hat sein Bruder sogar Beweise dafür?

Von Juliane Bonkowski

Gold Coast (Australien) - Vier Tage haben die Dschungelcamper bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hinter sich gebracht, da platzte Umut Tekin (28) im Streit mit Ariel (22) plötzlich heraus, dass sie ihn schon vor Show-Start zu einer gespielten Lovestory überreden wollte. Alles Quatsch, sagt die Schweizerin, doch hat Umuts Bruder sogar Beweise?

Zwischen Ariel (22, l.) und Umut (28, r. neben ihr) krachte es an Tag vier des Dschungelcamps gewaltig. © RTL In "Die Stunde danach" kommen die Begleitpersonen beider Streithähne zu Wort: Ariels Tante Özlem und Umuts Bruder Ercan. Und der sagt ganz klar, dass die 22-Jährige sich schon vor Bekanntgabe der Dschungelcamp-Teilnehmer bei Umut gemeldet haben soll, um die Fake-Romanze vorzuschlagen. "Das kann ich bestätigen, das hat er mir erzählt", so Ercan. Demnach soll sein Bruder ihn im Dezember ganz aufgeregt angerufen haben, um ihm davon zu erzählen. Er selbst habe ihm daraufhin geraten, sich nicht darauf einzulassen, sondern lieber authentisch zu sein. An Tag vier hatte es zwischen Ariel und Umut heftig gekracht. Der 28-Jährige warf ihr vor, grundsätzlich keinen Respekt zu haben. "Also ich betrüge meinen Partner nicht vor ganz Deutschland", konterte die Schweizerin.

Dschungelcamp "Er war der beste Mensch in meinem Leben": Dschungelcamp-Ariel in Tränen aufgelöst Der folgende Satz des Ravensburgers, "Wer hat davor bei FaceTime zu mir gesagt: 'Lass eine Lovestory im Dschungelcamp machen'?", löste nicht nur bei der 22-Jährigen Entsetzen aus. "Das ist so gestört, oh mein Gott", so Ariel fassungslos. Vielmehr sei Umut es gewesen, der den Vorschlag gemacht habe.

Dschungelcamp: Wer hat wen angerufen und eine Fake-Romanze vorgeschlagen?

Umut droppte vor versammelter Mannschaft, dass Ariel ihm vor Show-Start eine Fake-Romanze vorgeschlagen habe. © RTL Tante Özlem weiß eigener Aussage zufolge nichts von einer Fake-Romanze, bestätigt aber: "Ich weiß von Ariel, dass der Umut angeblich mal versucht hat, sie anzurufen oder zu erreichen." Für sie sei es nahezu ausgeschlossen, dass ihre Nichte darauf aus gewesen sei, auf diese Art und Weise Sendezeit zu generieren. Vor allem, weil die Mama einer kleinen Tochter zu dem Zeitpunkt ganz andere Sorgen gehabt habe. Zumindest das stimmt tatsächlich. So hatte Ariel sich Mitte November in zwei emotionalen Instagram-Beiträgen von ihrem Papa verabschiedet, der zuvor gestorben war. Dschungelcamp Schlimm, schlimmer, Gil Ofarim: "Dieser Hass, diese Anti-Haltung: Hätte ich nicht gedacht" "November und Dezember war eine sehr schwere Zeit für uns und ich hab ja bei Ariel gewohnt in der Zeit, wir waren täglich zusammen. Ich hätte das mitbekommen, sie teilt wirklich sehr vieles mit mir", ist sich Özlem sicher. Sie könne sich zwar vorstellen, dass Ariel so was im Spaß gesagt hat, mehr aber auch nicht. "Ob er wirklich Beweise hat, werden wir ja sehen." Angesprochen auf eben jene Nachweise möchte Ercan "erst mal nichts sagen. Das soll Umut machen, ich mische mich in solche Situationen nicht ein."

Die Schweizerin konnte es nicht fassen, es sei doch genau umgekehrt gewesen. © RTL