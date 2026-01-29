Irrer Abbruch! DAS gab's im Dschungelcamp noch NIE

Gold Coast (Australien) - Dass Ariel (22) auch an Tag 4 im Dschungelcamp eine Prüfung abbricht, ist nicht der Rede wert. Aber der Grund dafür ist in 19 Staffeln IBES noch nie vorgekommen!

Ariel (22) ist mal wieder Hauptperson im Dschungelcamp. © RTL

Gemeinsam mit Eva Benetatou (33) und Gil Ofarim (43) läuft die Schweizerin zum "Kotzella-Festival". Die Hoffnung der Mitcamper ist, dass Eva und Gil Ariel mitziehen und so wenigstens ein paar Sterne ergattern könnten. Aber dazu kommt es nicht.

"Auf Menschen, die schon am Boden sind, trittst du gerne drauf. Wenn du diese Werte deiner Tochter vermitteln willst, dann tust du mir leid", sagt Eva zu Ariel, die sofort kontert: "Meine Tochter hat hier nix verloren! Nimm mein Kind nicht in den Mund!"

Als Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) die Bereitschaft zur Dschungelprüfung abklappern, gibt Ariel ihr Veto: "Mit Menschen, die nicht ansatzweise meine moralischen Werte vertreten, auf ein Team machen, das geht nicht. Ich akzeptiere es nicht, wenn eine Eva auf dem Weg zur Prüfung mein Kind ins Spiel bringt!"

Die Verwunderung ist groß. Vor allem bei Eva. "Unmöglich, unmöglich! Lass es uns doch versuchen, bitte!" Die 22-Jährige solle ihr Ego zur Seite legen. Doch auch der Musiker ist Ariel ein Dorn im Auge: "Ich kann auch mit Gil nicht arbeiten. Was er begangen hat… im Camp kann ich ihn wegblenden, aber ich kann nicht auf Team machen jetzt!"

Das gab's im Dschungelcamp in der Form noch nie! Schlechte Nachricht für alle Hungernden zudem: Ariel wird auch an Tag 5 wieder in die Prüfung gewählt. Diesmal allein.