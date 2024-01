Todesgefahr im Dschungelcamp: Behörden warnen vor Killerameisen - Das sagt Dr. Bob!

Köln/Australien - Kleine, aber hochaggressive Feuerameisen halten derzeit die australischen Behörden in Atem. Die kleinen Biester können sogar tödlich sein. Ist das Dschungelcamp etwa ernsthaft in Gefahr?

Hochaggressive Feuerameisen bedrohen derzeit die Tierwelt in Australien. Ihr giftiger Biss kann auch für den Menschen tödlich enden. © Jesse Rorabaugh/eurekalert.org/dpa

Doch Fans des Dschungelcamps können (vorerst) aufatmen. Aktuell stellen die Aggro-Ameisen keine Gefahr für die Show dar. Dr. Bob betont: "Unser Natur-Experte beobachtet das Areal ganz genau. Bis jetzt sind keine entdeckt worden."

Trotzdem bleibt die Plage ein ernsthaftes Problem in Down Under. Die Feuerameise zählt zu den giftigsten ihrer Zunft. Auch viele Säugetiere sind den rotbraunen Sechsbeinern zum Opfer gefallen.

Aus diesem Grund habe die Regierung inzwischen ein umfangreiches Programm gestartet, um die Insekten zu bekämpfen und ihre Population einzudämmen, so Dr. Bob. Dennoch freut er sich riesig, dass das TV-Spektakel endlich wieder losgeht.

Eine Favoritin auf den Dschungel-Thron hat der 73-Jährige bereits im Blick. "Lucy ist meine Favoritin. Ich liebe extrovertierte Persönlichkeiten. Sie hat eine gute Chance", schwärmt er. Gemeint ist damit natürlich "No Angels"-Sängerin Lucy Diakovska (47).