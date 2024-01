Rassismus im Dschungelcamp? Vater von Anya Elsner irritiert mit Aussage

Australien - Die frühere GNTM-Kandidatin Anya Elsner (20) hat im Dschungelcamp in Ex-Fußballer David Odonkor (39) ganz buchstäblich ihren "Traum"-Mann gefunden. Anyas Vater Michel hält nicht viel davon.

Läuft da was zwischen David Odonkor (39) und Anya Elsner (20)? © RTL / Stefan Thoyah

An Tag drei im Camp hatte Anya von ihrem Sex-Traum mit David erzählt. "Ich habe so wild geträumt letzte Nacht. Ich hatte einen Sex-Dream. Ich habe mit ihm geschlafen in meinem Traum!", sagte das Model zu Kim Virginia (28).

David sei ein "toller Mann" und sie erwische sich dabei, wie sie mit ihrem Blick "an ihn gefesselt" sei, kam Anya aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Doch was hält eigentlich ihr Vater Michel davon?

"Ich bin mit gemischten Gefühlen daran gegangen. Ich meine, ich bin der Papa. Ich sitze auf der Couch und denke mir: 'Meine Güte, was hat sie da jetzt wieder gesagt?'", erklärte der Model-Papa in "Die Stunde danach".

Doch mit der darauffolgenden Aussage dürfte Michel eher für Stirnrunzeln sorgen: "Sie war ja jetzt drei Monate in Ägypten. Da hat sie auch eine kleine Liebschaft gehabt. Mit einem Mahmoud - und der Name hat sich dann doch schon verbessert. Aus Mahmoud wurde David - da bin ich schon mal glücklich."

Wie bitte? Und noch lieber wäre es Michel, wenn der künftige Schwiegersohn Thomas oder, besser noch, Carl Otto Friedrich hieße?

Auch "Die Stunde danach"-Moderatorin Olivia Jones (54) zeigte sich angesichts der rassistischen Entgleisung irritiert. "Also so ganz verstanden habe ich das jetzt nicht", so die Dragqueen.