Vor dem "Dschungelcamp": Mirja du Mont erhält SMS von Ex-Mann Sky, die sie baff macht
Köln - Ende der Woche startet das "Dschungelcamp", weshalb sich die zwölf Stars bereits auf den Weg nach Australien gemacht haben. Vorm Abflug hat Mirja du Mont (49) noch eine überraschende Nachricht ihres Ex-Mannes Sky (78) erhalten, die sie baff gemacht hat.
"Gestern kam die letzte SMS, die er mir geschrieben hat und die war krass", verrät das ehemalige Playmate des Jahres 2000 gegenüber RTL.
"Wir stehen immer hinter dir. Also, die Kinder und ich. Lass dich nicht provozieren. Bleib wie du bist. Du bist unsere Miri. Das reicht. Und wer anders musst du nicht sein", habe Sky seiner Ex-Gattin geschrieben.
Vor ihrer Zusage habe sie den 78-Jährigen allerdings nicht um Erlaubnis gebeten. "Er fragt mich auch nicht, was er arbeitet", macht Mirja klar.
Also der "Schuh des Manitu"-Star dann jedoch von ihrer Teilnahme gehört habe, sei es zu einer Reaktion gekommen. "'Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht, würde ich nicht machen. Also, wirklich so richtig, so heftig'", soll Sky ihr geschrieben haben.
Anders habe es jedoch bei ihren Kindern ausgesehen, die ein Mitspracherecht gehabt hätten.
Mirja du Mont wollte von ihren Kindern wissen, ob ihre Teilnahme peinlich sei
Denn hätten diese Nein gesagt, hätte Mirja das Abenteuer "Dschungelcamp" erst gar nicht gewagt. Daher habe sie von ihren Kids wissen wollen, ob es ihnen peinlich sei, wenn sie ins "Dschungelcamp" gehen würde.
"Und da haben beide gesagt: 'Auf gar keinen Fall'", verrät die 49-jährige, zweifache Mutter weiter, die einen großen Wunsch für ihren Auftritt am bekannten Lagerfeuer hat.
"Ich hätte gerne, dass die Leute sagen, was sie immer sagen, die mich kennenlernen: 'Du bist ganz anders als ich gedacht habe'", so Mirja.
Zudem wolle sie in Down Under endgültig ihre Angststörungen bezwingen - und wenn es geht, sich natürlich auch die Dschungelkrone aufsetzen.
Ob sich die Ex-Frau von Sky du Mont tatsächlich durchsetzen kann, seht Ihr ab dem 23. Januar täglich bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL und im Stream auf RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL / Hintergrund KI-generiert, Peter Kneffel/dpa